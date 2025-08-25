Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình

Chủ tịch nước đã quyết định về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam, vì đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ẢNH: TUẤN MINH

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp quan trọng của bà Nguyễn Thị Bình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ, cuộc đàm phán giữa ta và Mỹ tại hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm của ngành Ngoại giao.

Ngày nay, chúng ta có hòa bình, có độc lập, có thống nhất, với đường lối của Đảng hội nhập quốc tế sâu rộng và mục tiêu là xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, ngoại giao trở thành mặt trận đi đầu.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm và với kinh nghiệm, bài học lịch sử quý báu, ngành ngoại giao sẽ xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dự lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26.5.1927, quê gốc tại tỉnh Quảng Nam (cũ).

Năm 1961, bà hoạt động ngoại giao cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong thời gian diễn ra các vòng đàm phán của Hội nghị bốn bên về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam tại Paris (Pháp), bà là Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Bà từng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào.