Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
25/08/2025 12:37 GMT+7

Sáng 25.8, tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Chủ tịch nước đã quyết định về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam, vì đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

ẢNH: TUẤN MINH

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp quan trọng của bà Nguyễn Thị Bình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ, cuộc đàm phán giữa ta và Mỹ tại hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm của ngành Ngoại giao.

Ngày nay, chúng ta có hòa bình, có độc lập, có thống nhất, với đường lối của Đảng hội nhập quốc tế sâu rộng và mục tiêu là xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, ngoại giao trở thành mặt trận đi đầu.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm và với kinh nghiệm, bài học lịch sử quý báu, ngành ngoại giao sẽ xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình- Ảnh 2.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TUẤN MINH

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26.5.1927, quê gốc tại tỉnh Quảng Nam (cũ). 

Năm 1961, bà hoạt động ngoại giao cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong thời gian diễn ra các vòng đàm phán của Hội nghị bốn bên về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam tại Paris (Pháp), bà là Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Bà từng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào.

Tin liên quan

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước, đang được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Sự công nhận này là để vinh danh những đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực đối ngoại.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thị Bình Tổng Bí thư Tô Lâm Anh hùng lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận