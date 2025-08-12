Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 12.8, Cổng thông tin Bộ Nội vụ đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân với đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ẢNH: GIA HÂN

Theo Bộ Nội vụ, ngày 7.8, Văn phòng Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, để vinh danh những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969 - 1976.

Căn cứ luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14.6.2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động nêu trên.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

Theo hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927, tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, quê ở Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng).

Bà tham gia Cách mạng Tháng 8.1945. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: cử nhân văn khoa, tốt nghiệp Đại học Hà Nội (trước năm 1954 học tại Trường Lycée Sisowath, Campuchia, sau đó du học tại Pháp).

Trong giai đoạn 1969 - 1976, bà đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bình là một trong những biểu tượng tiêu biểu của ngoại giao cách mạng.

Theo đó, bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968 - 1973), đóng vai trò quyết định trong việc đưa đến Hiệp định Paris ngày 27.1.1973, kết thúc sự can thiệp quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Cuộc đàm phán bốn bên Paris là một cuộc đấu tranh quyết liệt trên mặt trận ngoại giao, đòi hỏi rất nhiều về bản lĩnh, vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, về trí tuệ và sáng tạo.

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời, đại diện cho nhân dân miền Nam chiến đấu, bà Nguyễn Thị Bình rất tích cực vận động chính giới, giới trí thức, báo chí Pháp và phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam như là người đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một hiệp định quốc tế với đại diện Chính phủ Mỹ trong thời chiến.

Thành công của bà trong Hội nghị Paris là kết tinh của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh: kiên trì, nhân văn, bản lĩnh, trí tuệ và phù hợp với thời đại. Bà là tấm gương sáng về phụ nữ cách mạng trong đấu tranh quốc tế, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, trí tuệ, giàu lòng yêu nước.