Vỡ òa 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Thuận

Sáng 18.10, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) xác nhận với PV Thanh Niên, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, có 14 tờ vé số trúng độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Quay số thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận ẢNH: Q.H

Theo lãnh đạo công ty, toàn bộ 14 tờ trúng độc đắc đều do đại lý Phú Thương - Bình Thuận phát hành ra thị trường và những chủ nhân may mắn đều sống ở khu vực Phan Thiết (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Trong số 14 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, có người trúng tới 6 tờ trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Dãy số trúng độc đắc là 814132, ký hiệu 10K3. Ngay trong ngày 17.10, công ty đã tiến hành chi trả toàn bộ 14 tờ vé trúng thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 đài Bình Thuận có 14 tờ trúng độc đắc đều ở Phan Thiết ẢNH: Q.H

Bên cạnh đó, còn có nhiều người trúng giải an ủi (50 triệu đồng/tờ) và giải khuyến khích (6 triệu đồng/tờ) cũng đến công ty đổi thưởng. Tất cả các vé số đều được công ty chi trả tiền mặt cho người trúng ngay trong ngày 17.10.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân khu vực Phan Thiết trúng độc đắc. Trước đây từng có người trúng độc đắc 8 tờ do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành.

Cũng trong ngày 16.10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 140 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 140 tờ có hai số cuối là 96 thuộc đài Bình Thuận trúng giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng.