Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Vỡ òa 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
18/10/2025 13:25 GMT+7

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, có 14 tờ trúng độc đắc đài Bình Thuận. Tất cả vé trúng đều được bán và đổi thưởng ở khu vực Phan Thiết.

Sáng 18.10, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) xác nhận với PV Thanh Niên, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, có 14 tờ vé số trúng độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Vỡ òa 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Thuận - Ảnh 1.

Quay số thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận

ẢNH: Q.H

Theo lãnh đạo công ty, toàn bộ 14 tờ trúng độc đắc đều do đại lý Phú Thương - Bình Thuận phát hành ra thị trường và những chủ nhân may mắn đều sống ở khu vực Phan Thiết (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Trong số 14 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10, có người trúng tới 6 tờ trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Dãy số trúng độc đắc là 814132, ký hiệu 10K3. Ngay trong ngày 17.10, công ty đã tiến hành chi trả toàn bộ 14 tờ vé trúng thưởng.

Vỡ òa 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Thuận - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 đài Bình Thuận có 14 tờ trúng độc đắc đều ở Phan Thiết

ẢNH: Q.H

Bên cạnh đó, còn có nhiều người trúng giải an ủi (50 triệu đồng/tờ) và giải khuyến khích (6 triệu đồng/tờ) cũng đến công ty đổi thưởng. Tất cả các vé số đều được công ty chi trả tiền mặt cho người trúng ngay trong ngày 17.10.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân khu vực Phan Thiết trúng độc đắc. Trước đây từng có người trúng độc đắc 8 tờ do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành.

Cũng trong ngày 16.10, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 140 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 140 tờ có hai số cuối là 96 thuộc đài Bình Thuận trúng giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng.

Tin liên quan

Vợ chồng ở TP.HCM trúng độc đắc 20 tỉ xổ số miền Nam, nhận chuyển khoản

Vợ chồng ở TP.HCM trúng độc đắc 20 tỉ xổ số miền Nam, nhận chuyển khoản

Vợ chồng ở TP.HCM mừng rỡ đến đại lý đổi thưởng sau khi trúng độc đắc 10 tờ xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 đài Vĩnh Long.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 17.10, quỹ độc đắc tăng hơn 112 tỉ đồng

Cọc vé trúng lớn xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 vừa lộ diện ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 16 tháng 10 xổ số Bình Thuận Đài Bình Thuận trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận