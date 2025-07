Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 7: Khách trúng số, nhờ mua bánh tặng người bán dạo

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số 7777 ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho khách hàng. Theo đó, 2 tờ vé số có dãy số 209790 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 7, trị giá 6 triệu đồng mỗi tờ. Trong khi tờ vé số trúng độc đắc của đài này có dãy số 209794.



"Người đàn ông trúng số mang 2 tờ vé số đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả. Dù không phải trúng độc đắc nhưng người này vẫn gửi lại 500.000 đồng nhờ nhờ đại lý mua bánh kẹo cho người bán dạo", phía đại lý vé số 7777 cho hay.

Người đàn ông gửi lại 500.000 đồng sau khi trúng số ẢNH: NVCC

Cũng trong chiều 19.7, đại lý vé số Hoa Phát ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đổi thưởng cho khách hàng trúng an ủi 6 tờ vé số. Theo đó, 6 tờ vé số có dãy số 009794 thuộc đài Long An mở thưởng ngày 19.7 trúng an ủi với tổng số tiền là 300 triệu đồng (chưa trừ thuế).

6 tờ vé số trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 7 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải của vị khách ngay sau đó được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận, hy vọng sẽ tới lượt mình.

Trước đó, đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá (An Giang) xác nhận vừa đổi thưởng độc đắc 2 tờ cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7.

Những tờ vé may mắn thuộc đài Trà Vinh có dãy số 064438. Phía đại lý cho biết chủ nhân của 2 tờ vé số này là một người, đến tận nơi đổi thưởng, nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản.