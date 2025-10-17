Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 17.10, quỹ độc đắc tăng hơn 112 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 17.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01420 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 15 – 17 – 18 – 26 – 31 – 42. Tuy nhiên, loại hình này chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Do đó, số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 112.369.722.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 87 người trúng; có 3.637 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, vào ngày 15.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01419 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay lần này là: 01 – 06 – 18 – 20 – 29 – 40. Tuy nhiên, chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc nào.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 17.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Do đó, số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 102.316.956.500 đồng.

Gần nhất, vào ngày 8.8, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45, trị giá 25.512.555.500 đồng cho ông T.M.C ở thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông T.M.C là người trúng thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01383 có giá trị 25.512.555.500 đồng.