Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 16.10, gần 35 tỉ đồng chờ người trúng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
17/10/2025 00:08 GMT+7

Tối 16.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tuy nhiên, không xuất hiện người trúng giải độc đắc, tiền cộng dồn gần 35 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 ngày 16.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01256 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay là: 14 – 15 – 24 – 26 – 27 – 45 và số cộng thêm là 36.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 34.989.782.700 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng, cho nên với số tiền cộng dồn là 3.373.728.300 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 7 người trúng; có 550 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 11.10 sản phẩm xổ số Power 6/55 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 31.626.228.000 đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 lại ghi nhận một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.564.418.400 đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 16.10

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 16.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 03 – 07 – 26 – 43 – 44 – 46 và số cộng thêm là 25.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng; có 445 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Cũng theo Vietlott, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởn: là 60 ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

