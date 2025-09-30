Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số Power 6/55 Vietlott tối 30.9, xuất hiện người trúng gần 180 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
30/09/2025 19:10 GMT+7

Tối 30.9, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, có người trúng gần 180 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 30.9, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01249 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay của giải Jackpot 1 là: 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52 và số chọn thêm là 08.

Số tiền cộng dồn giải Jackpot 1 hiện tại của loại hình xổ số Power 6/55 lên đến 179.058.846.000 đồng. Đồng thời cũng ghi nhận 2 vé trúng giải Jackpot 2 với số tiền cộng dồn lên đến 7.500.802.050 đồng. Như vậy, giải Jackpot 2 chia đều số tiền trúng, mỗi vé hơn 3,7 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 30.9, xuất hiện người trúng gần 180 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số loại hình Power 6/55 vào tối nay

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 39 người trúng; có 1.792 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng… và các giải khác.

Sau khi xác định được các giải trúng Jackpot 1 và 2, số tiền trúng thưởng của 2 giải này đã quay về điểm xuất phát là 30 tỉ đồng và 3 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 3.1, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số số 01130 cho chị P.L.P.T - chủ nhân thuê bao MobiFone với giá trị giải thưởng hơn 135 tỉ đồng.

Chị P.L.P.T hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng, làm trong lĩnh vực bất động sản và có thói quen mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott. Mỗi ngày chị dành khoảng 50.000 – 70.000 đồng để mua xổ số và các dãy số đều do chính tay chị tự chọn.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 30.9, xuất hiện người trúng gần 180 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bộ số trúng thưởng tối nay

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vào tối 24.12.2024, chị nhận được tin nhắn trúng thưởng của Vietlott nhưng thấy số tiền thưởng quá dài nên chị nghĩ chị chỉ trúng giải nhỏ. Sau đó chị vào ứng dụng Vietlott SMS kiểm tra thì mới biết mình trúng giải Jackpot. Sau khi bình tĩnh, chị chia sẻ thông tin với chồng và bạn thân. Chị dự định sử dụng số tiền trúng thưởng để mua bất động sản và mở rộng kinh doanh.

Theo quy định, chị T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Đà Nẵng, với tổng giá trị hơn 13,5 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Tin liên quan

Kết quả xổ số Lotto 5/35 Vietlott trưa 30.9, giải độc đắc hơn 10,9 tỉ đồng

Kết quả xổ số Lotto 5/35 Vietlott trưa 30.9, giải độc đắc hơn 10,9 tỉ đồng

Trưa 30.9, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Lotto 5/35.

Kết quả xổ số Lotto 5/35 - Vietlott tối nay 29.9, tiền cộng dồn hơn 10,3 tỉ đồng

Kết quả xổ số Lotto 5/35 - Vietlott trưa 29.9, tiền cộng dồn gần 9,5 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số Power 6/55 xổ số Vietlott kết quả xổ số xổ số tự chọn Power 6/55
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận