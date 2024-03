Jackpot 1 xổ số Power 6/55 sẽ ra sao khi vượt 300 tỉ đồng?

Sau nhiều kỳ quay số mở thưởng mà chưa tìm được chủ nhân may mắn, Jackpot 1 của Power 6/55 đã vượt qua mức trả thưởng cao thứ nhì lịch sử xổ số Việt Nam, hiện cao hơn 257 tỉ đồng. Giá trị của giải thưởng xổ số tự chọn này có thể vượt 300 tỉ đồng trong một vài kỳ quay tiếp theo đang khiến nhiều người háo hức, quyết tâm săn số hên để trở thành tỉ phú trong năm rồng.

Nhiều người vẫn cho rằng Jackpot 1 của Power 6/55 cao nhất chỉ là 300 tỉ đồng, tuy nhiên điều đó là không đúng. Giải Jackpot 1 sẽ cộng dồn không giới hạn cho đến khi có người trúng. Tại kỳ quay số mở thưởng có Jackpot vượt 300 tỉ đồng, nếu có người trúng Jackpot 1 thì người đó sẽ lĩnh trọn vẹn giải thưởng. Trường hợp nếu không có người trúng Jackpot 1 và có người trúng Jackpot 2, thì giá trị vượt trên 300 tỉ đồng sẽ được chuyển sang cho Jackpot 2. Trường hợp nếu Jackpot 1 và Jackpot 2 cùng có người trúng thưởng thì người trúng sẽ nhận đầy đủ giá trị của mỗi giải.

Nếu ở mốc dưới 200 tỉ đồng, biên độ tăng giải thưởng Jackpot 1 của Power 6/55 chỉ dao động khoảng 10 tỉ đồng/kỳ thì sau khi vượt qua mốc 200 tỉ đồng, giá trị của giải thưởng cao nhất đang tăng thêm khoảng 15 tỉ đồng/kỳ.

Với đà tăng trưởng như hiện tại, Jackpot 1 của Power 6/55 hoàn toàn có khả năng vượt qua mốc 300 tỉ đồng ở vài kỳ quay số mở thưởng tiếp theo, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục gần 304 tỉ đồng của giải thưởng mà ông Q. từng may mắn trở thành chủ nhân cách đây 6 năm.

Ông Q. - người đang nắm giữ kỷ lục chủ nhân giải thưởng Jackpot có giá trị lớn nhất hiện nay

Hơn nữa, với xác suất trúng thưởng là 1/ 4,8 triệu, Jackpot 2 là một giải thưởng hấp dẫn trong thời gian này, nhất là khi Jackpot 1 vượt 300 tỉ đồng. Anh V.T.C đến từ Cần Thơ là một trong những khách hàng may mắn khi trúng Jackpot 2 với giá trị "khủng" hơn 70 tỉ đồng.

Trước đó, ông Đ.H, người làm nghề kinh doanh tự do tại Gia Lai, là chủ nhân của giải thưởng xổ số cao thứ nhì lịch sử Việt Nam khi trúng thưởng Jackpot 1 với giá trị gần 257 tỉ đồng. Như vậy ở kỳ quay kế tiếp của Power 6/55, giải thưởng Jackpot 1 hoàn toàn có khả năng vượt qua cột mốc 270 tỉ đồng, xác lập kỷ lục mới trong lịch sử xổ số Việt Nam.

Tại một điểm kinh doanh xổ số tự chọn Vietlott ở quận 8 (TP.HCM), anh Thanh Hùng (34 tuổi, xe ôm công nghệ) cho biết thường đến đây mua vé dự thưởng trước khi bắt đầu những cuốc xe đầu tiên trong ngày.

"Tôi bắt đầu chạy xe ôm từ 7 giờ sáng và kết thúc một ngày làm việc lúc khoảng 20 giờ. Thông thường tôi sẽ ghé đây mua vài tờ vé dự thưởng cho kỳ quay số trong ngày, sau đó đi làm và quay lại để kiểm tra kết quả trước khi trở về nhà nghỉ ngơi", anh Thanh Hùng chia sẻ.

Người đàn ông này cho biết dù chưa từng trúng các giải Jackpot nhưng đã may mắn trúng thưởng các giải thưởng nhỏ trị giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn của xổ số tự chọn Vietlott.

"Quan điểm của tôi là phải mua vé dự thưởng thì mới có cơ hội trúng. Nếu chưa có ai trúng giải thưởng cao nhất thì cơ hội đổi đời vẫn còn dành cho tất cả mọi người", anh Thanh Hùng vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, anh Khánh (chủ điểm kinh doanh Vietlott tại quận 8) tiết lộ lượng người mua vé tại cơ sở của mình đã có dấu hiệu tăng kể từ thời điểm giải thưởng Jackpot 1 của Power 6/55 vượt qua mốc 200 tỉ đồng.

"Nhiều người ghé qua mua vé dự thưởng hơn. Không ít người chỉ vừa bắt đầu mua vé số tự chọn sau khi nghe nhắc đến giải thưởng khủng hàng trăm tỉ đồng của Vietlott", anh Khánh cho biết.

Chủ điểm kinh doanh Vietlott này cũng nhận định bên cạnh giải thưởng gần 300 tỉ đồng của Jackpot 1, việc Mega 6/45 liên tục tìm được chủ nhân may mắn hay giải thưởng Jackpot 2 của Power 6/55 cũng "nổ" nhiều lần từ đầu năm là những yếu tố giúp người chơi xổ số tự chọn háo hức hơn.

"Giải thưởng lớn 'nổ' liên tục khiến người mua vé số rất hào hứng vì ai cũng có niềm tin rằng mình có thể trở thành tỷ phú", anh Khánh chia sẻ.

Trước giải thưởng quá hấp dẫn của xổ số tự chọn Vietlott, không chỉ anh Thanh Hùng mà nhiều người chơi tại Việt Nam cũng tỏ ra cực kỳ hào hứng. Không ít người chọn mua vé bao để gia tăng cơ hội trúng thưởng trong những kỳ quay số kế tiếp.

Chị Thanh Thảo (22 tuổi) cho biết đã mua vé dự thưởng theo hình thức bao 7 cho kỳ quay số mở thưởng tiếp theo, với mong muốn trở thành chủ nhân mới của giải thưởng hàng trăm tỉ đồng.

"Sau khi nghiên cứu, tôi thấy hình thức vé bao có thể gia tăng cơ hội trúng thưởng cũng như giá trị giải thưởng nếu may mắn. Do vậy tôi đã chọn mua vé bao 7, đồng thời để hệ thống tự chọn số nhằm kiểm tra mức độ may mắn của bản thân", chị Thanh Thảo vui vẻ chia sẻ.

Để dự thưởng xổ số Power 6/55, người chơi có thể mua các vé cơ bản hoặc vé bao. Trong đó, vé cơ bản sẽ chứa các bộ số dự thưởng độc lập với trị giá 10.000 đồng mỗi bộ số, bao gồm 6 con số từ 01 đến 55. Vé bao là tập hợp của nhiều bộ số dự thưởng dựa trên việc trộn các số với nhau. Đơn cử, người chơi có thể chọn 10 con số bất kỳ từ 01 đến 55 để trộn thành 210 bộ số dự thưởng.

Bên cạnh mua vé dự thưởng trực tiếp hệ thống gần 6000 điểm bán Vietlott trên toàn quốc, người chơi cũng có thể mua vé số tự chọn trên kênh phân phối qua điện thoại (Ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).