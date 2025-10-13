Kết quả xổ số Lotto 5/35 Vietlott, 6,4 tỉ đồng được cộng dồn

Lúc 13 giờ hôm nay 13.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 213 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Lotto 5/35. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay trưa nay là: 02 – 17 – 32 – 33 – 34 và số chọn thêm là 03.

Vào thời điểm này, hệ thống của Vietlott không ghi nhận có người trúng giải độc đắc loại hình xổ số Lotto 5/35 nên số tiền cộng dồn là 6.408.260.000 tỉ đồng. Trong khi đó, giải nhất trị giá 10 triệu đồng; giải nhì trị giá 5 triệu đồng; 57 giải ba trị giá 500.000 đồng... và các giải khác cũng không có người trúng thưởng.

Lotto 5/35 được phát hành từ 6 giờ và kết thúc trước 22 giờ mỗi ngày, từ thứ hai đến chủ nhật với tần suất quay số mở thưởng 2 lần/ngày (bắt đầu vào lúc 13 giờ và 21 giờ). Vé số của mỗi kỳ quay số mở thưởng dừng phát hành trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng 30 phút, với giải độc đắc khởi điểm từ 6 tỷ đồng.

Người tham gia dự thưởng lựa chọn 5 số chính trong tập hợp các số từ 01 đến 35 (nhóm số chính) và một số đặc biệt trong tập hợp các số từ 01 đến 12 (nhóm số đặc biệt) để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. Để xác định trúng giải người chơi cần so sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Có đến 7 hạng giải thưởng, và chỉ cần trúng 1 số là đã có giải. Đặc biệt, khi quỹ độc đắc tích lũy chạm mốc 12 tỉ đồng mà chưa có người trúng, phần thưởng sẽ được chia cho những người trúng các giải khác (trừ giải khuyến khích) trong kỳ quay lúc 21 giờ hôm sau.