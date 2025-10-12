Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 12.10, gần 92 tỉ đồng chờ người trúng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
12/10/2025 21:35 GMT+7

Tối 12.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, lần này chưa ghi nhận người trúng, giải độc đắc cộng dồn gần 92 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 12.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01418 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 04 – 10 – 16 – 20 – 28 – 34. Tuy nhiên, loại hình này chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc nào.

Do đó, số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 91.931.702.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 61 người trúng; có 2.603 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, cũng vào tối 10.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01417 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 04 – 05 – 25 – 34 – 39 – 43. Đồng thời, loại hình này chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Số tiền cộng dồn giải độc đắc của ngày 10.10 loại hình xổ số Mega 6/45 là 83.805.967.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 55 người trúng; có 2.759 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 12.10, gần 92 tỉ đồng chờ người trúng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 12.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Gần nhất, vào ngày 8.8, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45, trị giá 25.512.555.500 đồng cho ông T.M.C ở thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông T.M.C là người trúng thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01383 có giá trị 25.512.555.500 đồng.

