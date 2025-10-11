Kết quả xổ số Lotto 5/35 Vietlott, có người trúng hơn 10 tỉ đồng trưa 11.10

Lúc 13 giờ hôm nay 11.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 209 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Lotto 5/35. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay trưa nay là: 02 – 18 – 19 – 29 – 32 và số chọn thêm là 07.

Vào thời điểm này, hệ thống của Vietlott cũng ghi nhận một người trúng giải độc đắc loại hình xổ số Lotto 5/35 với số tiền cộng dồn lên đến 10.208.253.500 tỉ đồng. Trong khi đó, cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng không có người trúng thưởng; có 6 người trúng giải nhì trị giá 5 triệu đồng; 69 giải ba trị giá 500.000 đồng... và các giải khác.

Như vậy, số tiền của giải độc đắc của loại hình xổ số này đã trở về giá trị khởi điểm là 6 tỉ đồng và sẽ được quay thưởng tiếp tục vào 21 giờ tối nay.

Lotto 5/35 được phát hành từ 6 giờ và kết thúc trước 22 giờ mỗi ngày, từ thứ hai đến chủ nhật với tần suất quay số mở thưởng 2 lần/ngày (bắt đầu vào lúc 13 giờ và 21 giờ). Vé số của mỗi kỳ quay số mở thưởng dừng phát hành trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng 30 phút, với giải độc đắc khởi điểm từ 6 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Lotto 5/35 vào trưa 11.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Người tham gia dự thưởng lựa chọn 5 số chính trong tập hợp các số từ 01 đến 35 (nhóm số chính) và một số đặc biệt trong tập hợp các số từ 01 đến 12 (nhóm số đặc biệt) để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. Để xác định trúng giải người chơi cần so sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Có đến 7 hạng giải thưởng, và chỉ cần trúng 1 số là đã có giải. Đặc biệt, khi quỹ Độc đắc tích lũy chạm mốc 12 tỉ đồng mà chưa có người trúng, phần thưởng sẽ được chia cho những người trúng các giải khác (trừ giải khuyến khích) trong kỳ quay lúc 21 giờ hôm sau.