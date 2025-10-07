Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 7.10, hơn 35 tỉ đồng chờ người trúng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
07/10/2025 19:22 GMT+7

Tối 7.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tuy nhiên, lần này không ghi nhận người trúng Jackpot 1 và 2. Tiền cộng dồn của Jackpot 1 tăng lên 35 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 7.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01252 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay của giải Jackpot 1 là: 19 – 22 – 35 – 37 – 43 – 45 và số cộng thêm là 29.

Tuy nhiên trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 và 2. Cho nên, số tiền cộng dồn giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 tăng thêm là 35.025.141.900 đồng. Còn giải Jackpot 2 cũng cộng dồn thêm là 3.189.512.600 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 14 người trúng; có 750 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng; có 11.218 người trúng giải ba trị giá 50.000 đồng.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 4.10 sản phẩm xổ số Power 6/55 có 1 người trúng thưởng giải Jackpot 2 với số tiền hơn 3,1 tỉ đồng. Đây là lần trúng giải Jackpot 2 liên tiếp mà Vietlott ghi nhận trong những ngày đầu tháng 10. 

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 7.10, hơn 35 tỉ đồng chờ người trúng- Ảnh 1.

kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 7.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 30.9 sản phẩm xổ số Power 6/55 có 1 người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179.058.846.000 đồng tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời 2 người trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá mỗi giải 3.750.401.025 đồng tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 30.9  của giải Jackpot 1 là: 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52 và số cộng thêm là 08.

