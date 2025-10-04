Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 4.10, tiếp tục có người trúng 3,1 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 4.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01251 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay của giải Jackpot 1 là: 22 – 33 – 35 – 36 – 38 – 40 và số cộng thêm là 07.

Tuy nhiên trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot. Và số tiền cộng dồn giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 hiện tại là 33.319.528.500 đồng. Còn giải Jackpot 2 lại xuất hiện một người trúng với số tiền là 3.192.409.200 đồng. Đây là lần trúng giải liên tiếp của giải Jackpot 2 sau kỳ quay mở thưởng hôm 2.10 vừa qua.

Như vậy, giải Jackpot 2 đã quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng và giải Jackpot 1 được cộng dồn thêm là hơn 33,3 tỉ đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng; có 559 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng… và các giải khác.

Cũng theo quy định, với loại hình xổ số Power 6/55, khi xác định được các giải trúng Jackpot 1 và 2, số tiền trúng thưởng của 2 giải này phải quay về điểm xuất phát là 30 tỉ đồng và 3 tỉ đồng.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 30.9 sản phẩm xổ số Power 6/55 có 1 người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179.058.846.000 đồng tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời 2 người trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá mỗi giải 3.750.401.025 đồng tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm qua của giải Jackpot 1 là: 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52 và số cộng thêm là 08.