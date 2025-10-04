Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 4.10, tiếp tục có người trúng 3,1 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
04/10/2025 19:21 GMT+7

Tối 4.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, lần này lại xuất hiện một người trúng giải Jackpot 2 là 3,1 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 4.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01251 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay của giải Jackpot 1 là: 22 – 33 – 35 – 36 – 38 – 40 và số cộng thêm là 07.

Tuy nhiên trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot. Và số tiền cộng dồn giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 hiện tại là 33.319.528.500 đồng. Còn giải Jackpot 2 lại xuất hiện một người trúng với số tiền là 3.192.409.200 đồng. Đây là lần trúng giải liên tiếp của giải Jackpot 2 sau kỳ quay mở thưởng hôm 2.10 vừa qua.

Như vậy, giải Jackpot 2 đã quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng và giải Jackpot 1 được cộng dồn thêm là hơn 33,3 tỉ đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng; có 559 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng… và các giải khác.

Cũng theo quy định, với loại hình xổ số Power 6/55, khi xác định được các giải trúng Jackpot 1 và 2, số tiền trúng thưởng của 2 giải này phải quay về điểm xuất phát là 30 tỉ đồng và 3 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 4.10, tiếp tục có người trúng 3,1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 30.9 sản phẩm xổ số Power 6/55 có 1 người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179.058.846.000 đồng tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời 2 người trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá mỗi giải 3.750.401.025 đồng tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm qua của giải Jackpot 1 là: 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52 và số cộng thêm là 08.

