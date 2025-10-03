Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 3.10, hơn 63,1 tỉ đồng vẫn chờ người trúng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
03/10/2025 19:17 GMT+7

Tối 3.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên, chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc cộng dồn hơn 63,1 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 3.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01414 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay đêm nay là: 29 – 31 – 32 – 33 – 34 - 35. Tuy nhiên, tối nay loại hình này chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc nào.

Do đó, số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 63.179.971.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 58 người trúng; có 1.677 người trúng giải nhì trị giá 300.00 đồng… và các giải khác.

Trước đó, vào kỳ quay số mở thưởng 1413, ngày 1.10, bộ số trúng thưởng giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 là: 03 – 06 - 07 – 19 – 30 – 35. Tuy nhiên, loại hình này vẫn chưa ghi nhận người trúng nào.

Số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 56.670.803.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 38 người trúng; có 1.947 người trúng giải nhì trị giá 300.00 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 3.10, hơn 63,1 tỉ đồng vẫn chờ người trúng- Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 3.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Gần đây, vào ngày 8.8, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45, trị giá 25.512.555.500 đồng cho ông T.M.C ở thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông T.M.C là người trúng thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01383 có giá trị 25.512.555.500 đồng.

Tại buổi lễ, ông T.M.C chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó tôi chỉ định mua một tấm vé theo thói quen trên đường về nhà con trai. Bộ số 24 – 26 – 29 – 32 – 37 - 44 là mốc độ tuổi quan trọng trong đời tôi, tôi đã theo dãy số này từ ngày Vietlott mới ra mắt sản phẩm đến giờ, không ngờ chúng lại mang đến may mắn lớn như vậy".

Ngoài ra, ông C. chia sẻ thêm rằng ông luôn kiên trì chơi một bộ số cố định, mỗi lần mua 3 vé với giá 30 nghìn đồng.

Xem thêm bình luận