Đời sống Cộng đồng

Tờ vé số Vietlott trúng gần 180 tỉ đồng được bán ra ở Đà Nẵng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
01/10/2025 11:14 GMT+7

Sáng 1.10, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vé trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 với số tiền gần 180 tỉ đồng được bán ra ở Đà Nẵng.

Theo Vietlott, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 30.9 sản phẩm xổ số Power 6/55 có 1 người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179.058.846.000 đồng tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời 2 người trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá mỗi giải 3.750.401.025 đồng tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 30.9, Vietlott đã thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01249 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm qua của giải Jackpot 1 là: 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52 và số chọn thêm là 08.

Tờ vé số Vietlott trúng gần 180 tỉ đồng được bán ra ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 30.9

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Số tiền cộng dồn giải Jackpot 1 hiện tại của loại hình xổ số Power 6/55 lên đến 179.058.846.000 đồng. Đồng thời cũng ghi nhận 2 vé trúng giải Jackpot 2 với số tiền cộng dồn lên đến 7.500.802.050 đồng. Như vậy, giải Jackpot 2 chia đều số tiền trúng, mỗi vé hơn 3,7 tỉ đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 39 người trúng; có 1.792 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng… và các giải khác.

Sau khi xác định được các giải trúng Jackpot 1 và 2, số tiền trúng thưởng của 2 giải này đã quay về điểm xuất phát là 30 tỉ đồng và 3 tỉ đồng.

Ngày 3.1.2025, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số số 01130 cho chị P.L.P.T - chủ nhân thuê bao MobiFone cũng đến từ Đà Nẵng với giá trị giải thưởng hơn 135 tỉ đồng.

