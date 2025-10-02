Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Lotto 5/35 Vietlott trưa 2.10, chờ chia giải độc đắc 14,9 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/10/2025 13:55 GMT+7

Trưa 2.10, Vietlott vừa thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Lotto 5/35, giải độc đắc 14,9 tỉ vẫn chờ chia cho người trúng.

Vào lúc 13 giờ hôm nay 2.10, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 00191 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Lotto 5/35. Bộ số may mắn trong lần quay thưởng trưa nay là: 19 – 22 – 26 – 27 – 33 và số chọn thêm là 05.

Đồng thời, số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Lotto 5/35 lên đến hơn 14,9 tỉ đồng. Trong khi đó, cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng không có người trúng thưởng; có 3 người trúng giải nhì trị giá 5 triệu đồng; 136 giải ba trị giá 500.000 đồng... và các giải khác.

Lotto 5/35 được phát hành từ 6 giờ và kết thúc trước 22 giờ mỗi ngày, từ thứ hai đến chủ nhật với tần suất quay số mở thưởng 2 lần/ngày (bắt đầu vào lúc 13 giờ và 21 giờ). Vé số của mỗi kỳ quay số mở thưởng dừng phát hành trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng 30 phút, với giải độc đắc khởi điểm từ 6 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Lotto 5/35 Vietlott trưa 2.10, chờ chia độc đắc 14,9 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Lotto 5/35 ngày 2.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Người tham gia dự thưởng lựa chọn 5 số chính trong tập hợp các số từ 01 đến 35 (nhóm số chính) và một số đặc biệt trong tập hợp các số từ 01 đến 12 (nhóm số đặc biệt) để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. Để xác định trúng giải người chơi cần so sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Có đến 7 hạng giải thưởng, và chỉ cần trúng 1 số là đã có giải. Đặc biệt, khi quỹ độc đắc tích lũy chạm mốc 12 tỉ đồng mà chưa có người trúng, phần thưởng sẽ được chia cho những người trúng các giải khác (trừ giải khuyến khích) trong kỳ quay lúc 21 giờ hôm sau.

