Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 1.10, hơn 56,6 tỉ đồng vẫn chờ người trúng

Lúc 18 giờ 30, tối 1.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01249 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số trong lần quay này của giải độc đắc là: 03 – 06 - 07 – 19 – 30 – 35. Tuy nhiên, loại hình này vẫn chưa ghi nhận người trúng nào.

Số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 56.670.803.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 38 người trúng; có 1.947 người trúng giải nhì trị giá 300.00 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 1.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 8.8 vừa rồi, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot sản phẩm xổ số Mega 6/45, trị giá 25.512.555.500 đồng cho ông T.M.C ở thành phố Hà Nội.

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông T.M.C là người trúng thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01383 có giá trị 25.512.555.500 đồng.

Tại buổi lễ, ông T.M.C chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó tôi chỉ định mua một tấm vé theo thói quen trên đường về nhà con trai. Bộ số 24 – 26 – 29 – 32 – 37 - 44 là mốc độ tuổi quan trọng trong đời tôi, tôi đã theo dãy số này từ ngày Vietlott mới ra mắt sản phẩm đến giờ, không ngờ chúng lại mang đến may mắn lớn như vậy".

Ngoài ra, ông C. chia sẻ thêm rằng ông luôn kiên trì chơi một bộ số cố định, mỗi lần mua 3 vé với giá 30 nghìn đồng.