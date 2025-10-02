Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 2.10, có người trúng 3,1 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 2.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01250 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay của giải Jackpot 1 là: 01 – 02 – 20 – 24 – 27 – 42 và số cộng thêm là 43.

Số tiền cộng dồn giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 hiện tại là 31.587.845.700 đồng. Còn giải Jackpot 2 đã xuất hiện một người trúng với số tiền là 3.176.427.300 đồng. Như vậy, giải Jackpot 2 quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng và giải Jackpot 1 được cộng dồn lên hơn 31,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 10 người trúng; có 571 người trúng giải nhì trị giá 500.00 đồng… và các giải khác.

Cũng theo quy định, với loại hình xổ số Power 6/55, khi xác định được các giải trúng Jackpot 1 và 2, số tiền trúng thưởng của 2 giải này phải quay về điểm xuất phát là 30 tỉ đồng và 3 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 2.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 30.9, xổ số Power 6/55 có 1 người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179.058.846.000 đồng tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời có 2 người trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá mỗi giải 3.750.401.025 đồng tại An Giang và Đồng Tháp. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm qua 1.10 của giải Jackpot 1 là: 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52 và số cộng thêm là 08.