Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 11.10, có thêm người trúng hơn 3,5 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
11/10/2025 19:21 GMT+7

Tối 11.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, lần này lại xuất hiện một người trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 11.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01254 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay là: 03 – 07 – 26 – 43 – 44 – 46 và số cộng thêm là 25.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 31.626.228.000 đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 lại ghi nhận một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.564.418.400 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng; có 445 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Theo quy định, với loại hình xổ số Power 6/55, khi xác định được các giải trúng Jackpot 2, số tiền trúng thưởng phải quay về điểm xuất phát là 3 tỉ đồng. Còn giải Jaclpot 1 được cộng dồn lên hơn 31 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 11.10, có thêm người trúng hơn 3,5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 11.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 9.10 sản phẩm xổ số Power 6/55 có 1 người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 36.773.066.100 đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 lại ghi nhận không có người trúng, đồng thời số tiền cộng dồn là 3.383.726.400 đồng.

Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 9.10 của giải Jackpot 1 là: 07 – 11 – 21 – 22 – 39 – 42 và số cộng thêm là 40. Ngay hôm sau, Vietlott cũng đã công bố chiếc vé trúng gần 37 tỉ đồng này được bán ra tại tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Kết quả xổ số Lotto 5/35 Vietlott, có người trúng hơn 10 tỉ đồng trưa 11.10

Kết quả xổ số Lotto 5/35 Vietlott, có người trúng hơn 10 tỉ đồng trưa 11.10

Trưa 11.10, Vietlott vừa thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Lotto 5/35, giải độc đắc hơn 10 tỉ đồng đã có người trúng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott 10.10, quỹ độc đắc cán mốc gần 84 tỉ đồng

Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 9.10, xuất hiện người trúng gần 37 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số Power 6/55 kết quả xổ số Vietlott xổ số tự chọn Power 6/55
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận