Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 11.10, có thêm người trúng hơn 3,5 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 11.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01254 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay là: 03 – 07 – 26 – 43 – 44 – 46 và số cộng thêm là 25.

Trong phiên xổ số tối nay không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 31.626.228.000 đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 lại ghi nhận một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.564.418.400 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng; có 445 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Theo quy định, với loại hình xổ số Power 6/55, khi xác định được các giải trúng Jackpot 2, số tiền trúng thưởng phải quay về điểm xuất phát là 3 tỉ đồng. Còn giải Jaclpot 1 được cộng dồn lên hơn 31 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 11.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 9.10 sản phẩm xổ số Power 6/55 có 1 người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 36.773.066.100 đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 lại ghi nhận không có người trúng, đồng thời số tiền cộng dồn là 3.383.726.400 đồng.

Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 9.10 của giải Jackpot 1 là: 07 – 11 – 21 – 22 – 39 – 42 và số cộng thêm là 40. Ngay hôm sau, Vietlott cũng đã công bố chiếc vé trúng gần 37 tỉ đồng này được bán ra tại tỉnh Thanh Hóa.