Kết quả xổ số Mega 6/45 Vietlott tối 15.10, quỹ độc đắc cán mốc 102 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 ngày 15.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01419 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay lần này là: 01 – 06 – 18 – 20 – 29 – 40. Tuy nhiên, chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc nào.

Do đó, số tiền cộng dồn giải độc đắc hiện tại của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 102.316.956.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 55 người trúng; có 2.684 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, cũng vào tối 12.10, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01418 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 04 – 10 – 16 – 20 – 28 – 34. Đồng thời, loại hình này chưa ghi nhận người trúng giải độc đắc.

Kết quả xổ số Mega 6/45 vào tối 15.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Số tiền cộng dồn giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 kỳ quay này lên đến 91.931.702.000 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 61 người trúng; có 2.603 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Gần nhất, vào ngày 8.8, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45, trị giá 25.512.555.500 đồng cho ông T.M.C ở thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông T.M.C là người trúng thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01383 có giá trị 25.512.555.500 đồng.