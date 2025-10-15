Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott tối 14.10, quỹ độc đắc tăng hơn 33,2 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 ngày 14.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01255 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 08 – 09 – 16 – 26 – 37 – 55 và số cộng thêm là 12.

Trong phiên xổ số tối 14.10 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 33.287.273.850 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng, cho nên với số tiền cộng dồn là 3.184.560.650 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 14 người trúng; có 642 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng vào tối 11.10 sản phẩm xổ số Power 6/55 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên với số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 là 31.626.228.000 đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 lại ghi nhận một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 3.564.418.400 đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 14.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 03 – 07 – 26 – 43 – 44 – 46 và số cộng thêm là 25.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng; có 445 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Cũng theo Vietlott, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởn: là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.