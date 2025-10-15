Mua số 'quái' 110001, chủ quán cà phê trúng độc đắc xổ số miền Nam... lần hai

Mới đây, anh Văn Đình Trung Hiếu, chủ đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ xác nhận vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc lẫn an ủi đài Long An cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10.

Đáng chú ý, tờ trúng độc đắc có dãy số 110001, theo anh Hiếu, với người mua vé số, đây là một dãy số "quái", không nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, dãy số này bất ngờ mang tới may mắn cho bà chủ quán cà phê ở miền Tây.

Dãy số "quái" trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An mới đây ẢNH: NVCC

"Vị khách trúng số ngoài 50 tuổi, ở Hậu Giang cũ, nay là Cần Thơ. Tôi đến đổi thưởng trong đêm. Khách chỉ nhận 300 triệu tiền mặt, còn lại chuyển khoản. Người này cũng tiết lộ từng trúng độc đắc một lần, đây là lần thứ hai", chủ đại lý vé số tiết lộ. Anh Trung Hiếu chia sẻ thêm người trúng số mua 1 tờ từ người bán dạo.

Cũng thuộc xổ số Long An ngày 11 tháng 10, đại lý vé số Đức Thịnh cũng đổi 5 tờ vé trúng an ủi cho một khách khác ở Cần Thơ. 5 tờ này trị giá 250 triệu đồng, có dãy số trúng là 210001.

Mới đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng hai giải gồm giải độc đắc và giải tám của xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10, đài Bình Phước.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 792338. Phía đại lý đổi thưởng cho 3 khách khác nhau, trong đó một người trúng 3 tờ, một người trúng 2 tờ và người còn lại trúng 1 vé.