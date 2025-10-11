980 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 đài TP.HCM, Bình Phước... xuất hiện

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10, chị Diễm Trần kinh doanh vé số ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán trúng 280 tờ vé số đài Bình Phước cho 2 khách khác nhau.

Theo đó, những tờ vé số trúng giải tám, có hai số cuối là 38. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những vé có dãy số may mắn 792338. Tổng giá trị của những vé trên là 28 triệu đồng.

Hàng trăm tờ vé số trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10 vừa lộ diện sớm. Thông tin về giải độc đắc sẽ tiếp tục được cập nhật... ẢNH: NVCC

"280 tờ của 2 khách khác nhau mua ở đại lý của tôi, chiều nay vừa mở giải tám đã phát hiện trúng. Tôi đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản", chị Diễm Trần tiết lộ.

Trong khi đó, phía đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng vừa thông báo bán trúng 280 tờ vé, theo kết quả xổ số miền Nam 11 tháng 10.

Cụ thể, 140 tờ trúng giải tám đài Bình Phước. 140 tờ còn lại trúng giải tám đài TP.HCM, với hai số cuối là 72. Giải độc đắc của đài TP.HCM chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy 688416.

Đại lý vé số Phúc Khang ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng vừa xác nhận bán trúng 140 tờ giải tám đài Hậu Giang, là những tờ vé có hai số cuối 70. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 595981.

Phía đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long cũ) cũng thông báo bán trúng 2 cặp nguyên 280 vé trúng xổ số miền Nam hôm nay. Trong đó, có 140 tờ trúng giải tám đài Bình Phước và 140 tờ trúng giải tám đài Hậu Giang.

980 tờ vé trúng xổ số miền Nam vừa lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ. Nhiều người mong chờ sự xuất hiện những tờ trúng độc đắc đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang mở thưởng xổ số ngày 11 tháng 10. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức xổ số miền Nam mới nhất.