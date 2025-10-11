Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10: Kết quả xổ số hôm nay thứ bảy

Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10. Kết quả xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB), xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ bảy ngày 11.10.2025.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 11 tháng 10:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11 tháng 10:

Kết quả xổ số điện toán ngày 11 tháng 10:

Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.