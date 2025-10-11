Hiếm gặp: 14 vé trúng tới… 2 giải xổ số miền Nam, đổi thưởng thế nào?

Chị Phương Thúy, kinh doanh vé số ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết hình ảnh những tờ vé số trúng 2 giải được dân mạng quan tâm do chị bán ra và đổi thưởng cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10.

Chị xác nhận 14 tờ vé số thuộc đài Bình Phước, trúng giải bảy trị giá 200.000 đồng/tờ và giải tư trị giá 3 triệu đồng/tờ. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này mở thưởng xổ số miền Nam cùng ngày là 770091.

Những tờ vé số trúng 2 giải đài Bình Phước được dân mạng chia sẻ ẢNH: NVCC

Hình ảnh được đại lý kinh doanh vé số chia sẻ lên mạng xã hội nhận về hàng ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Bên dưới bài đăng, nhiều người tò mò, thậm chí tranh cãi với câu hỏi: "Một tờ vé trúng 2 giải, đổi thưởng thế nào?".

Có người cho rằng người trúng chỉ nhận được giải cao nhất, cũng có người khẳng định tờ vé trúng 2 giải thì người trúng sẽ được đổi thưởng cả hai. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhiệt tình "xin vía" để có được may mắn trúng số.

Phía người bán trúng cho biết chị đã hỗ trợ cho khách đổi thưởng. Theo đó, chủ nhân của những tờ vé số trên sẽ được đổi thưởng cả hai giải. "14 tờ được 6 khách mua của tôi, người mua nhiều nhất là 5 tờ, mỗi vé tổng trị giá 3,2 triệu đồng. Trúng số, tất nhiên ai cũng vui mừng", chị Phương Thúy chia sẻ.

Những trường hợp hy hữu 1 tờ vé số trúng 2 giải

Một đại lý vé số cấp 1 ở TP.HCM cho biết việc một tờ vé số trúng hai giải là hiếm gặp. Cách đây không lâu, anh Vũ Huỳnh, đại diện đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết có khách hàng mua 1 tờ vé số nhưng trúng 2 giải.

Cụ thể, tờ vé số của khách có dãy số 088938 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng ngày 2 tháng 7. Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 7, giải độc đắc của đài Cần Thơ có dãy số 088939 còn giải ba có dãy số 88938. Như vậy, chủ nhân của tờ vé số có dãy số 088938 đã trúng 2 giải là giải ba và giải khuyến khích, tổng trị giá là 16 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Những trường hợp hiếm hoi 1 tờ vé nhưng trúng nhiều giải xổ số miền Nam ẢNH: NVCC

"Với tờ vé số có dãy số đó khách lãnh được cả 2 giải. Tôi kinh doanh vé số khá lâu nhưng hiếm lắm mới thấy khách trúng 2 giải khi mua 1 tờ vé số. Xác suất khách trúng giải tám trị giá 100.000 đồng với các giải khác sẽ cao hơn", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.

Anh Đoàn Doãn Tuấn phía đại lý vé số Thảo Nguyên ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng từng đổi thưởng cho một trường hợp khách mua 5 tờ vé số, mỗi tờ đều trúng 2 giải là giải ba và giải khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8.

Theo đó, 5 tờ vé số may mắn trên thuộc đài Bình Dương, có dãy số 759912. Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 8, giải ba trị giá 10 triệu của đài này có dãy số 59912 và giải độc đắc có dãy số 759982. Như vậy, 5 tờ vé số mà khách mua đã trúng 2 giải, giải ba và giải khuyến khích với tổng giá trị là 80 triệu đồng (chưa trừ thuế).