Xổ số miền Nam 2.7: Đại lý TP.HCM bất ngờ bán 14 tờ trúng độc đắc

Đó là chia sẻ của anh Vũ Huỳnh, đại diện đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM sau khi có kết quả xổ số miền Nam 2.7. Anh Vũ Huỳnh cho biết đã bán cho các bạn hàng và người bán vé số dạo 14 tờ vé số trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi.

Theo đó, 14 tờ vé số trúng độc đắc có dãy số 088939 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng hôm nay 2.7. Mỗi tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ 10% tiền thuế).

Dãy số 088939 trúng độc đắc thuộc đài Cần Thơ mở thưởng ngày 2.7 ẢNH: NVCC

"Tôi bán hết 14 tờ trúng độc đắc, nhiều tờ trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Hiện tôi đăng thông tin lên fanpage đồng thời dán thông báo ở đại lý để những chủ nhân may mắn biết và đến đổi thưởng. Tôi kinh doanh vé số cách đây khá lâu, thỉnh thoảng đổi thưởng cho chủ nhân trúng độc đắc", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng mà đại lý chụp lại được mạng xã hội chia sẻ ào ạt. Nhiều người mong chờ chủ nhân những tờ vé số độc đắc lộ diện, cũng có người hy vọng bản thân sẽ có may mắn trúng số.

Mới đây, phía đại lý vé số Đức Thịnh ở phường Cái Răng (Cần Thơ) cho biết vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng 3 tờ vé số giải an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế), sau khi có kết quả xổ số miền Nam 1.7. Theo đó, 3 tờ vé số có dãy số may mắn 098991 thuộc đài Bến Tre, mở thưởng ngày 1.7. Trong khi đó giải độc đắc đài này là dãy số 798991. Người trúng giải an ủi đã đến đại lý nhận thưởng.