Xổ số miền Nam từ ngày 1.1.2026 có gì mới, tần suất quay thưởng tăng?

Theo thông tin từ Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam, ngày 10.10, Bộ Tài chính ban hành công văn số 15825/BTC-DCTC, gửi các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam (xổ số miền Nam) để lấy ý kiến về dự thảo phương án lịch quay số mở thưởng mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2026. Động thái này nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số ổn định, không bị gián đoạn sau khi cả nước thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo dự kiến lịch quay thưởng mới của Bộ Tài chính, Công ty XSKT TP.HCM có tần suất lớn nhất là 4 lần/tuần, gấp đôi trước đây ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh lịch quay thưởng là cần thiết sau khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính. Theo đó, từ ngày 1.7.2025, cả nước đã sắp xếp lại từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố). Để đồng bộ với cơ cấu hành chính mới, một lịch quay thưởng phù hợp cần được thiết lập.

Để hoàn thiện lịch quay thưởng này, các công ty XSKT khu vực miền Nam được đề nghị gửi ý kiến tham gia về Bộ Tài chính trước ngày 17.10.2025 để Bộ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

XSKT Cần Thơ sau sáp nhập với Sóc Trăng và Hậu Giang dự kiến sẽ tăng tần suất mở thưởng lên 3 kỳ/tuần ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Bộ Tài chính cũng đưa ra một dự thảo lịch quay thưởng với điểm đáng chú ý nhất là số lượng công ty giảm đi nhưng tần suất quay thưởng của các công ty sẽ tăng lên đáng kể, theo nguyên tắc số lượng đơn vị hành chính được sáp nhập.

Cụ thể, các công ty XSKT đại diện cho khu vực sáp nhập từ 2 tỉnh/thành cũ sẽ quay thưởng 2 lần/tuần, như Đồng Tháp, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang. Các công ty XSKT đại diện cho khu vực sáp nhập từ 3 tỉnh/thành cũ sẽ quay thưởng 3 lần/tuần, gồm Vĩnh Long, Cần Thơ, Lâm Đồng. Riêng Công ty XSKT TP.HCM có tần suất lớn nhất là 4 lần/tuần, gấp đôi trước đây.

Mặc dù số lượng công ty XSKT giảm nhưng tần suất mở thưởng của các công ty sau sáp nhập tăng nên dự báo sẽ không ảnh hưởng đến lượng vé số tiêu thụ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Như vậy, so với trước đây, 21 công ty XSKT của 21 tỉnh, thành cũ, mỗi công ty quay thưởng mỗi tuần một lần (trừ TP.HCM 2 lần/tuần), thì theo lịch dự kiến mới số lượng công ty đứng tên quay thưởng sẽ ít hơn nhưng tần suất hoạt động của mỗi công ty lại tăng lên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều tên tuổi quen thuộc như XSKT Bến Tre, Trà Vinh, Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang... sẽ không còn xuất hiện riêng lẻ mà được hợp nhất vào các công ty XSKT của đơn vị hành chính mới.

Dự kiến, hạn mức phát hành cho mỗi công ty trong một ngày quay thưởng vẫn là 140 tỉ đồng. Lịch trình mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cấu trúc thị trường xổ số miền Nam tinh gọn và hiệu quả hơn, phù hợp với bản đồ hành chính mới của quốc gia.