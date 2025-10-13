Hàng loạt tờ trúng xổ số miền Nam đài Bình Dương, có tứ quý 8888

Đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương) cũ xác nhận đã bán trúng và hỗ trợ khách đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cùng hàng chục tờ trúng giải an ủi 50 triệu đồng và khuyến khích 6 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 mới đây.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 đài Bình Dương lộ diện ẢNH: NVCC

Cụ thể, 2 tờ vé trúng độc đắc thuộc đài Bình Dương, có dãy số may mắn là 885859. Chủ đại lý cho biết những vé này do anh bán ra. Người trúng độc đắc là một người đàn ông trung niên.

"Họ là khách quen bên mình. Trúng số tiền lớn, khách mừng lắm! Đại lý của tôi kinh doanh hơn 8 năm nay, nhiều lần bán trúng cho khách", phía đại lý vé số chia sẻ thêm.

Mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh phía đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) đổi thưởng 2 tờ vé trúng khuyến khích 6 triệu đài Bình Dương mở thưởng ngày 10 tháng 10. Đặc biệt dãy số trúng có tứ quý 8888 khiến nhiều người thích thú, cụ thể dãy số đầy đủ của tờ vé là 888859.

Hình ảnh những tờ vé trúng số may mắn được dân mạng quan tâm. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng sẽ có được may mắn trúng số như vậy.

Những tờ vé có tứ quý "8888" được nhiều người quan tâm ẢNH: NVCC

Mới đây, anh Duy Toàn, chủ đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở Đồng Nai xác nhận vừa đổi thưởng 30 tờ vé số, trong đó có 1 tờ trúng độc đắc trị giá 2 tỉ và 29 tờ trúng an ủi trị giá 1 tỉ 450 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10.