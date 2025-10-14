Hy hữu: 6 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam, lại trúng thêm một giải

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng hai giải gồm giải độc đắc và giải tám của xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 792338. Phía đại lý đổi thưởng cho 3 khách khác nhau, trong đó một người trúng 3 tờ, một người trúng 2 tờ và người còn lại trúng 1 vé.

Phía đại lý vé số Duy đổi thưởng 6 tờ vé số trúng hai giải xổ số miền Nam, trong đó có giải độc đắc ẢNH: NVCC

"Vị khách trúng 3 tờ vé số là nữ, khoảng 35 tuổi. Người này làm nội trợ ở nhà, thường mua ủng hộ người bán dạo, có khi mua thiếu. Lần này, bất ngờ trúng giải độc đắc nên rất vui mừng", anh Quốc Duy kể lại.

Vị khách nói trên nhận 1 tỉ đồng tiền mặt, còn lại chuyển khoản. Tương tự, vị khách trúng 2 tờ độc đắc cũng nhận 1 tỉ tiền mặt, số còn lại chuyển khoản trong khi người trúng 1 tờ độc đắc nhận toàn bộ tiền mặt.

Theo chủ đại lý vé số Duy, một tờ vé số vừa trúng độc đắc, vừa trúng thêm một giải phụ là hiếm gặp. Đại lý của anh cũng nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách ở các tỉnh thành.

Mới đây, đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng xác nhận đã bán trúng và hỗ trợ khách đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cùng hàng chục tờ trúng giải an ủi 50 triệu đồng và khuyến khích 6 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 mới đây. Cụ thể, 2 tờ vé trúng độc đắc thuộc đài Bình Dương, có dãy số may mắn là 885859. Chủ đại lý cho biết những vé này do anh bán ra. Người trúng độc đắc là một người đàn ông trung niên.