Đời sống Cộng đồng

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 lộ diện sớm ở TP.HCM

Dương Lan - Hà Vy
12/10/2025 17:21 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 chiều nay, nhiều vé trúng đài Tiền Giang, Đà Lạt lộ diện sớm.

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM cho biết theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10, chị đã bán trúng 14 tờ trúng giải khuyến khích xổ số Tiền Giang.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 496975, trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 496675. Mỗi tờ vé trúng giải trị giá 6 triệu đồng.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10 lộ diện sớm ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng giải khuyến khích đài Tiền Giang, Đà Lạt vừa xuất hiện, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10

ẢNH: NVCC

"Đại lý của tôi thường xuyên bán trúng giải này. Hôm nay, những tờ vé do nhiều khách mua, có vé tôi phân phối cho người bán dạo, có vé khách tới mua. Trúng giải khuyến khích cũng là lộc may mắn", chị chủ đại lý chia sẻ.

Mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh đại lý vé số Huy Thơ ở Tây Ninh (Long An cũ) đã bán trúng 6 tờ vé số giải khuyến khích của xổ số Đà Lạt ngày 12 tháng 10. Theo đó, những tờ vé có dãy số 615851, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về các vé có dãy số 615051.

Trên đây là thông tin những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật sớm những tờ vé trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Mới đây, anh Duy Toàn, chủ đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở Đồng Nai xác nhận vừa đổi thưởng 30 tờ vé số, trong đó có 1 tờ trúng độc đắc trị giá 2 tỉ và 29 tờ trúng an ủi trị giá 1 tỉ 450 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10.

