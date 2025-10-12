Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Dò nhầm đài, suýt vứt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam: Khách nhận tiền 'khủng'

Dương Lan - Hà Vy
12/10/2025 05:30 GMT+7

1 tờ trúng độc đắc và 29 tờ trúng an ủi xổ số miền Nam vừa được một đại lý ở Đồng Nai đổi thưởng cho khách. Đại lý tiết lộ chuyện bất ngờ về người may mắn trúng độc đắc.

Mới đây, anh Duy Toàn, chủ đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở Đồng Nai xác nhận vừa đổi thưởng 30 tờ vé số, trong đó có 1 tờ trúng độc đắc trị giá 2 tỉ và 29 tờ trúng an ủi trị giá 1 tỉ 450 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 10.

Dò nhầm đài, suýt... vứt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam: Khách nhận tiền 'khủng' - Ảnh 1.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài Tây Ninh được đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trên thuộc đài Tây Ninh. Tờ độc đắc có dãy số may mắn 118795. Đại lý Chinh Xuân Lộc đã đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau ở địa phương trúng xổ số miền Nam.

"Người trúng độc đắc là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, tới đại lý của tôi đổi thưởng cùng con gái. Trúng số tiền lớn, họ cũng khá run và hồi hộp. Họ mua 5 tờ vé thuộc 2 đài khác nhau, trong lúc dò đài kia tưởng không trúng nên định vứt hết, may mắn phát hiện 1 tờ trúng độc đắc đài Tây Ninh", anh Duy Toàn, chủ đại lý kể lại.

Anh chủ chia sẻ thêm vị khách nhận tiền mặt trúng giải, sau đó được hỗ trợ làm sổ tiết kiệm ngân hàng. Trong khi đó, 29 tờ vé trúng an ủi còn lại được anh đổi thưởng cho 6 khách nhau, theo xác nhận của đại lý.

Trong khi đó, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10, đại lý trên cũng vừa đổi thưởng 9 tờ vé số trúng an ủi đài Bình Dương cho khách. Những tờ vé số may mắn có dãy số 085859, trong khi giải độc đắc thuộc về những tờ vé có dãy 885859.

Hình ảnh những tờ vé trúng giải được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng bản thân có thể trúng xổ số miền Nam hôm nay.

