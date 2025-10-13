Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10: TP.HCM xuất hiện nhiều vé trúng giải lớn

Cao An Biên - Hà Vy
13/10/2025 17:49 GMT+7

42 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10 đã xuất hiện, đều do một đại lý ở TP.HCM bán ra.

Đại lý vé số Duy thông báo đã bán hàng chục tờ trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10, ở chi nhánh phường Chánh Hưng (TP.HCM) và phường Trà Vinh (Vĩnh Long).

Cụ thể, tại TP.HCM đại lý này bán trúng 28 vé thuộc xổ số TP.HCM. Những tờ vé trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng, khi có dãy số cuối 07376. Trong khi đó tại Vĩnh Long, đại lý bán trúng 14 tờ giải ba trị giá 10 triệu đồng, với dãy số trúng là 181221, tổng giá trị là 140 triệu đồng.

TP.HCM: Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10 lộ diện sớm nhiều vé trúng giải lớn - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10 lộ diện sớm ở TP.HCM

ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam đài TP.HCM chiều nay, giải độc đắc thuộc về những tờ vé có dãy 167699. Phía đại lý cho biết sẽ hỗ trợ đổi thưởng cho khách. "Trúng số, dù là giải nào cũng là lộc mà khách được nhận nên người trúng đều vui mừng. Đại lý của tôi có nhiều chi nhánh tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây, nhiều lần đổi thưởng cho khách", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10 lộ diện sớm được dân mạng quan tâm. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn cũng như hy vọng bản thân sẽ được trúng số.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất, đặc biệt về các tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay đến quý độc giả.

Gần nhất, đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM cho biết theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 10, chị đã bán trúng 14 tờ trúng giải khuyến khích xổ số Tiền Giang. Cụ thể, những tờ vé có dãy số 496975, trong khi giải độc đắc của đài này cùng ngày thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 496675. Mỗi tờ vé trúng giải trị giá 6 triệu đồng.

Bình luận (0)

