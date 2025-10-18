Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vợ chồng ở TP.HCM trúng độc đắc 20 tỉ xổ số miền Nam, nhận chuyển khoản

Dương Lan - Hà Vy
18/10/2025 05:00 GMT+7

Vợ chồng ở TP.HCM mừng rỡ đến đại lý đổi thưởng sau khi trúng độc đắc 10 tờ xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 đài Vĩnh Long.

Một đại lý vé số ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 10 tờ có dãy số 562405 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 10 tờ vé số này là vợ chồng ở TP.HCM mua từ người bán dạo. Khách đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả một thời gian ngắn và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Vì số tiền trúng lớn nên họ yêu cầu đại lý bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn. Họ cũng không giấu được sự mừng rỡ vì trúng độc đắc. Đại lý của tôi cũng thường xuyên đổi số trúng lớn cho khách", phía đại lý vé số cho hay.

Vợ chồng ở TP.HCM trúng độc đắc 20 tỉ xổ số miền Nam, nhận chuyển khoản - Ảnh 1.

10 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm đó được dân mạng chia sẻ. Nhiều người dành lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn cũng như chia sẻ thêm hình ảnh của những tờ vé số trúng giải khác để mọi người "xin vía".

Gần đây, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đến tận nhà đổi thưởng 5 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bạc Liêu cho một khách. Người này nhận 7 tỉ qua hình thức chuyển khoản, phần còn lại nhận tiền mặt. 

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 982497 trúng xổ số Bạc Liêu ngày 14 tháng 10. Đại lý tiết lộ người trúng là phụ nữ, ngoài 50 tuổi và làm nghề bán tạp hóa ở địa phương.

Xem thêm bình luận