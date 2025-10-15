Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10: Một người vừa trúng 28 tỉ đài Cần Thơ

Cao An Biên - Hà Vy
15/10/2025 17:19 GMT+7

Ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10, 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ xổ số Cần Thơ xuất hiện. Đại lý bán trúng tiết lộ bất ngờ về vị khách may mắn.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy chi nhánh ở Cần Thơ liền xác nhận đã bán trúng 14 tờ vé số trúng 28 tỉ đồng của xổ số Cần Thơ. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 799218.

"Vị khách trúng số là phụ nữ, thường mua vé số ở đại lý của tôi, là khách quen. Chiều nay, bất ngờ trúng 14 vé giải đặc biệt trị giá 28 tỉ đồng và 14 vé an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Chúc mừng khách!", anh Duy chia sẻ thêm.

Một người vừa trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 đài Cần Thơ - Ảnh 1.

14 vé trúng độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 lộ diện

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số may mắn trúng độc đắc đài Cần Thơ chiều nay được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như để lại bình luận "xin vía", hy vọng trúng độc đắc.

Chủ đại lý vé số Duy cho biết anh kinh doanh vé số hơn 7 năm nay và hiện có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách.

Cũng theo kết quả xổ số Cần Thơ ngày 15 tháng 10, những tờ vé có dãy số cuối hiếm gặp 000 cũng mang lại may mắn cho nhiều người, khi đây là dãy số trúng giải bảy. Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở xã Thạnh Đức (Tây Ninh) xác nhận đã bán 138 tờ có dãy này cho khách. Anh giữ lại 2 tờ vé có dãy số trên.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 chiều qua, đại lý vé số An Phát ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo vừa đổi thưởng 2 tờ vé trúng giải an ủi trị giá 100 triệu đồng của xổ số Bạc Liêu. Cụ thể, những tờ vé có dãy số 282497, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 982497. 

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức trúng độc đắc xổ số miền Nam mới nhất.

