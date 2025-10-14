Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10: Nhiều tờ vừa trúng lớn xổ số Bạc Liêu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 chiều nay, đại lý vé số An Phát ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo vừa đổi thưởng 2 tờ vé trúng giải an ủi trị giá 100 triệu của xổ số Bạc Liêu.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 282497, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 982497. Đại lý cho biết khách vừa đến tận nơi đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền mặt.

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 10 chiều nay, nhiều vé trúng giải cao xổ số Bạc Liêu xuất hiện sớm. Cư dân mạng chia sẻ hình ảnh trên, mong chờ sự lộ diện của những tờ vé trúng độc đắc ẢNH: NVCC

"Người trúng là phụ nữ, tuổi trung niên. Mua vé số ủng hộ người bán dạo, khách bất ngờ trúng giải an ủi. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng", đại lý vé số An Phát chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Hồng Hạnh ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng thông báo một tủ vé số thuộc chi nhánh của đại lý bán trúng 14 tờ vé giải khuyến khích cho nhiều khách khác nhau.

Những vé trên thuộc đài Bạc Liêu, có dãy số 982498 và được bán cho nhiều khách khác nhau. Đại lý Hồng Hạnh cũng vừa đổi thưởng cho những vị khách may mắn. Hình ảnh những tờ vé số trúng trên được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng bản thân sẽ được trúng số.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức sớm nhất về giải độc đắc đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu đến quý độc giả.