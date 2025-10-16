Trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bạc Liêu: Người bán tạp hóa trúng 5 tờ

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đến tận nhà đổi thưởng 5 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bạc Liêu cho một khách.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 982497 trúng xổ số Bạc Liêu ngày 14 tháng 10. Đại lý tiết lộ người trúng là phụ nữ, ngoài 50 tuổi và làm nghề bán tạp hóa ở địa phương.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bạc Liêu vừa được đại lý đổi thưởng ở Tây Ninh ẢNH: NVCC

"Người này ngày nào cũng mua 5 tờ vé số đều đặn, bất ngờ lần này may mắn mỉm cười. Lúc tôi đến nhà đổi thưởng, cả gia đình cùng đếm tiền, mừng lắm. Họ lấy 7 tỉ chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt", đại lý đổi thưởng chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Tâm ở Tây Ninh (Long An) cũ cũng vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc đài Bạc Liêu với dãy số trên cho một khách tại địa phương. Theo chia sẻ từ đại lý đổi thưởng, vị khách mua ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng số.

Đại lý Thanh Tâm kinh doanh vé số hơn 4 năm và có 36 điểm bán tại địa phương. Đại lý cho biết từng nhiều lần đổi thưởng độc đắc cho khách.

Hình ảnh những tờ vé số trên được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng bản thân sẽ có được may mắn giống như vậy.

Mới đây, anh Văn Đình Trung Hiếu, chủ đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ xác nhận vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc lẫn an ủi đài Long An cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 10.

Đáng chú ý, tờ trúng độc đắc có dãy số 110001, theo anh Hiếu, với người mua vé số, đây là một dãy số "quái", không nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, dãy số này bất ngờ mang tới may mắn cho bà chủ quán cà phê ở miền Tây.