Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10: Đại lý TP.HCM đổi thưởng 140 tờ trúng số

Dương Lan - Hà Vy
16/10/2025 17:17 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 chiều nay, một đại lý vé số ở TP.HCM cho biết đã bán trúng và đổi thưởng 140 tờ trúng số.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 140 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 140 tờ có hai số cuối là 96 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 trúng giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 814132.

"Chủ nhân của 140 tờ trúng số là khách quen của đại lý, thường xuyên mua cặp nguyên. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản", phía đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10: Đại lý TP.HCM đổi thưởng 140 tờ trúng số - Ảnh 1.

140 tờ vé số đã được một đại lý ở TP.HCM đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10

ẢNH: NVCC

Ngoài 140 tờ trúng giải tám, đại lý này cũng bán 14 tờ trúng khuyến khích thuộc đài Bình Thuận với dãy số 814432 trị giá 84 triệu đồng, đại lý đang chờ khách liên hệ đổi thưởng.

Đại lý vé số Duy ở Cần Thơ cũng vừa bán trúng 14 tờ giải khuyến khích xổ số Bình Thuận ngày 16 tháng 10. Những tờ vé có dãy may mắn 814102. "Có 2 khách trúng 14 tờ này, một khách mua 5 tờ và người còn lại mua 9 tờ. Hiện khách trúng 5 tờ khuyến khích đã đổi thưởng", đại lý vé số Duy chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10: Đại lý TP.HCM đổi thưởng 140 tờ trúng số - Ảnh 2.

14 tờ có dãy số 814432 trúng khuyến khích sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dân mạng gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và mong chờ những người trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số ngày 16 tháng 10 lộ diện.

