Nhặt được 60 tờ vé số, anh bảo vệ tìm khắp nơi trả lại người bán dạo

Đăng tin tìm người đánh rơi tập vé số

Sau khi nhặt được 60 tờ vé số trên đường phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), nhân viên bảo vệ nhanh chóng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội với nội dung tìm kiếm người đánh rơi. Bài viết đã được nhiều người dân chia sẻ, mong góp sức lan tỏa.

Anh Hoàng Văn Nguyên (36 tuổi) cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12.8, tại khu vực vỉa hè đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột - gần công ty anh làm việc, anh nhặt được một tập vé số. Ban đầu, anh nghĩ đây là vé xổ số miền Nam và đã mở thưởng, nhưng khi kiểm tra lại là xổ số miền Trung cho ngày mới.

"Lúc đó, tôi áng chừng là có gần 50 tờ. Nhưng sau khi đếm lại thì là 60 tờ. Tôi nghĩ rằng, với người bán dạo, đây là một số tiền lớn, là công sức mồ hôi của họ. Mình nhặt được thì phải trả lại cho người ta", anh Nguyên chia sẻ.

Anh Nguyên mua lại 15 tờ, ủng hộ người bán dạo đánh rơi tập vé số ẢNH: HỮU TÚ

Nghĩ vậy nên anh Nguyên hỏi han khắp nơi và đăng thông tin lên mạng xã hội. Sau đó, một đại lý vé số liên hệ với anh, cho số điện thoại của người bán dạo đánh rơi tập vé số.

"Đại lý vé số gọi cho tôi, thông báo số vé này của một người đàn ông được giao đi bán nhưng không may làm rơi. Sau đó, tôi cũng yêu cầu đại lý đó nhắn tin địa chỉ cụ thể để xác minh thông tin. Tôi cũng nói với đại lý là phải để chú ấy đến trực tiếp nhận lại, chứ tôi không thể đưa cho ai khác, phòng trường hợp có người giả mạo", anh Nguyên kể lại.

'Ai cũng có lúc khó khăn...'

Sáng nay (13.8), khoảng 9 giờ 30 phút, người đàn ông đánh rơi đã đến gặp anh Nguyên để nhận lại số vé. Anh Nguyên cho biết người đàn ông bán vé số có hoàn cảnh rất khó khăn.

"Sau khi nhận lại tập vé 60 tờ, người đàn ông bán vé số đã ngỏ ý mời tôi một ly cà phê để cảm ơn. Tôi đã từ chối vì người bán vé số đã vất vả, một ly cà phê hai chục ngàn là bằng công bán 20 tờ vé số. Tôi không thể nhận được", anh Nguyên bày tỏ.

Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình, anh Nguyên cho hay đối với anh, người làm nghề bảo vệ cũng vất vả, người bán vé số cũng cực khổ. Ngày công của anh khoảng 200.000 đồng nhưng với người bán vé số dạo, 60 tờ vé số này phải mất 3 - 4 ngày mới kiếm lại được.

"Mất đi số tiền này là mất đi công sức, mất đi những bữa cơm của cả gia đình. Họ không chỉ nuôi sống bản thân mà còn gánh vác gia đình. Ai cũng có lúc khó khăn, mình giúp được thì nên giúp thôi…", anh Nguyên nói.

Anh Nguyên (trái) trả lại 60 tờ vé số cho người bán vé số dạo đánh rơi trên đường ẢNH: T.X

Ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi) là người đánh rơi 60 tờ vé, cho biết trong lúc đi bán vé thì không may bị đánh rơi. Lúc này, ông cố gắng đi tìm nhưng không biết đánh rơi ở chỗ nào.

"Tối hôm qua, đại lý có báo cho tôi đã có người nhặt được tập vé số đánh rơi. Tôi rất mừng rỡ khi có thể nhận lại được vé số và rất cảm kích đối với nhân viên bảo vệ đó", người bán dạo xúc động chia sẻ.