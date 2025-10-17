Cọc vé trúng lớn xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 vừa lộ diện ở TP.HCM

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) xác nhận bán trúng 28 tờ giải ba xổ số Vĩnh Long, tổng trị giá 280 triệu đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn có dãy số cuối 42995. Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Vĩnh Long ngày 17 tháng 10 chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 257993.

Nhiều người ở TP.HCM mua trúng cọc vé giải ba trị giá 10 triệu/vé, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 đài Vĩnh Long ẢNH: NVCC

"Vé được nhiều khách mua tại quầy, có người mua 14 tờ, số còn lại được nhiều khách mua lẻ. Hiện đại lý của tôi chờ khách liên hệ đổi thưởng", anh Quốc Duy chia sẻ thêm thông tin.

Tại đại lý của anh Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng bán 140 tờ trúng giải bảy xổ số Trà Vinh ngày 17 tháng 10. Theo đó, những tờ vé có 3 số cuối là 842, tổng trị giá các tờ là 28 triệu đồng.

Đáng chú ý mới đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy chi nhánh ở Cần Thơ bán trúng 14 tờ vé số trúng 28 tỉ đồng của xổ số Cần Thơ. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 799218.

Anh chủ cho biết khách trúng số là phụ nữ, thường mua vé số ở đại lý. Không chỉ trúng 14 vé giải đặc biệt trị giá 28 tỉ đồng, người này còn trúng thêm 14 vé an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Anh vừa đổi thưởng cho khách toàn bộ số tiền trúng giải qua hình thức chuyển khoản.

Nhiều vé trúng xổ số Trà Vinh ngày 17 tháng 10 xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hương 6788 ở Vĩnh Long cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 14 tờ trúng giải nhì và 14 tờ trúng khuyến khích. Theo đó, 14 tờ có 5 số cuối là 28214 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng giải nhì trị giá 210 triệu đồng (chưa trừ thuế) và 14 tờ có dãy số 940599 cũng thuộc đài này trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.