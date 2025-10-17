Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cọc vé trúng lớn xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 vừa lộ diện ở TP.HCM

Cao An Biên - Hà Vy
17/10/2025 17:23 GMT+7

Chiều nay vừa xuất hiện cọc vé 28 tờ trúng giải cao xổ số Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10. Đại lý cho biết có người mua 14 tờ, trúng số tiền lớn.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) xác nhận bán trúng 28 tờ giải ba xổ số Vĩnh Long, tổng trị giá 280 triệu đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn có dãy số cuối 42995. Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Vĩnh Long ngày 17 tháng 10 chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 257993.

Cọc vé 'trúng lớn' xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 vừa lộ diện ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nhiều người ở TP.HCM mua trúng cọc vé giải ba trị giá 10 triệu/vé, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 đài Vĩnh Long

ẢNH: NVCC

"Vé được nhiều khách mua tại quầy, có người mua 14 tờ, số còn lại được nhiều khách mua lẻ. Hiện đại lý của tôi chờ khách liên hệ đổi thưởng", anh Quốc Duy chia sẻ thêm thông tin.

Tại đại lý của anh Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng bán 140 tờ trúng giải bảy xổ số Trà Vinh ngày 17 tháng 10. Theo đó, những tờ vé có 3 số cuối là 842, tổng trị giá các tờ là 28 triệu đồng.

Đáng chú ý mới đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy chi nhánh ở Cần Thơ bán trúng 14 tờ vé số trúng 28 tỉ đồng của xổ số Cần Thơ. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 799218.

Anh chủ cho biết khách trúng số là phụ nữ, thường mua vé số ở đại lý. Không chỉ trúng 14 vé giải đặc biệt trị giá 28 tỉ đồng, người này còn trúng thêm 14 vé an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Anh vừa đổi thưởng cho khách toàn bộ số tiền trúng giải qua hình thức chuyển khoản.

Cọc vé 'trúng lớn' xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 vừa lộ diện ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều vé trúng xổ số Trà Vinh ngày 17 tháng 10 xuất hiện sớm

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hương 6788 ở Vĩnh Long cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 14 tờ trúng giải nhì và 14 tờ trúng khuyến khích. Theo đó, 14 tờ có 5 số cuối là 28214 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng giải nhì trị giá 210 triệu đồng (chưa trừ thuế) và 14 tờ có dãy số 940599 cũng thuộc đài này trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.

 

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Một người mua nguyên cây vé số trúng 34,3 tỉ đồng

Xổ số miền Nam: Một người mua nguyên cây vé số trúng 34,3 tỉ đồng

Hình ảnh 140 tờ vé số, trong đó có 14 tờ độc đắc và 126 tờ an ủi trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam mới đây đang được dân mạng chia sẻ 'khủng'. Đại lý bán trúng tiết lộ gì?

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10: Một người vừa trúng 28 tỉ đài Cần Thơ

Mua số 'quái' 110001, chủ quán cà phê trúng độc đắc xổ số miền Nam... lần hai

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 17 tháng 10 xổ số trà vinh ngày 17 tháng 10 xổ số Vĩnh Long ngày 17 tháng 10 xổ số ngày 17 tháng 10 xổ số miền nam 17 tháng 10 xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần xổ số miền Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận