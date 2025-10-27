Điều xe đặc chủng lên vùng cao Đà Nẵng ứng phó mưa lũ, sạt lở

Ngày 27.10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Trà My (xã Trà My, TP.Đà Nẵng) để chỉ đạo, phối hợp ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất tại các xã miền núi.

Ban Chỉ huy tiền phương gồm 29 người, đặt tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy tiền phương là chỉ huy, điều hành các lực lượng vũ trang Quân khu 5 phối hợp các đơn vị hợp đồng của Bộ Quốc phòng và chính quyền các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng phó mưa lũ, khắc phục sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người dân.

Xe cơ giới của Lữ đoàn 270 được huy động lên vùng cao ứng phó mưa lũ, sạt lở ẢNH: KHẢI ĐĂNG

Tổng lực lượng tham gia hỗ trợ lên đến gần 2.500 lượt người, trong đó có 142 bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã và 1.254 lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các địa phương.

Chiều nay 27.10, Ban chỉ huy được huy động 19 xe các loại gồm xe chỉ huy, xe Kamaz, xe thông tin, đầu kéo, máy múc, máy ủi, xe ca và xe bếp để khắc phục sạt lở đất.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã sẵn sàng nhân lực, phương tiện để giúp người dân vùng thiên tai. Tại các xã, lực lượng tại chỗ cũng liên tục khảo sát thực địa các địa điểm xung yếu về ngập lụt, sạt lở đất để lên phương án ứng phó.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ẢNH: NGỌC THƠM

Quân khu 5 cũng đang huy động lực lượng mở đường tiếp cận khu dân cư bị cô lập tại thôn 3, 4, 5 xã Trà Leng; triển khai hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm điều hành chỉ huy ứng phó thiên tai.

Từ đêm 25 đến chiều 27.10, ở các xã miền núi phía nam TP.Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trung bình đạt mức 300 mm, cục bộ có nơi 500 mm.

Vùng cao Đà Nẵng đang sạt lở rất nghiêm trọng ẢNH: NGỌC THƠM

Đặc biệt, tại các xã Trà My, Trà Leng, Trà Tập… sạt lở diễn ra trên diện rộng, làm hư hỏng nhiều nhà dân, chính quyền địa phương đã sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đã mất liên lạc hoàn toàn với khoảng 600 hộ dân thuộc khu vực xã Trà Leng (cũ) từ chiều hôm qua 26.10 đến nay. Nguyên nhân mất liên lạc là do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng mới vào xã Trà Leng cũ gây chia cắt giao thông. Nghiêm trọng hơn, khu vực xã Trà Leng (cũ) đã mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26.10. Máy Vinasat thì được đặt tại trụ sở xã mới, do đó chính quyền xã không thể nắm bắt tình hình trong khu vực bị cô lập.

Trước đó, sáng 26.10, tuyến ĐH1 đoạn đi thôn 4 xã Trà Leng (cũ) bị sạt lở nghiêm trọng với khoảng 1.500 m3 đất đá tràn xuống đường. Ngoài ra, tuyến Đ1K8 cũng sạt lở nhiều đoạn khiến giao thông bị chia cắt. Việc 2 tuyến đường huyết mạch này bị sạt lở đã khiến khu vực xã Trà Leng cũ bị cô lập hoàn toàn.