3 hình thế thời tiết gây mưa lớn dữ dội ở miền Trung

Trao đổi với Thanh Niên chiều 27.10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ nhận định nguyên nhân gây ra mưa lớn dữ dội ở miền Trung.

Mưa lớn gây ra ngập lụt sâu ở nhiều xã, phường tại TP.Huế trong ngày 27.10 ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Theo ông Mai Văn Khiêm, khu vực miền Trung đang chịu tác động đồng thời của tổ hợp 3 hình thế thời tiết: không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía nam lên, cộng thêm trường gió đông ẩm hoạt động ở độ cao từ 1.500 - 5.000 m và hiệu ứng địa hình chắn gió của dãy núi Bạch Mã, dãy núi Trường Sơn.

Đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung. Các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài nhiều ngày đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.



Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, trong 2 ngày tới tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió đông vẫn còn hoạt động mạnh. Bắt đầu từ chiều tối nay 27.10 đến hết ngày 29.10, khu vực từ nam Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến ở nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi từ 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm.

TP.Huế và TP.Đà Nẵng trong 2 ngày tới tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 300 - 500 mm, có nơi trên 800 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Ứng phó khẩn cấp mưa lớn, lũ lớn ở miền Trung

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 29 và ngày 30.10 khi gió đông có xu hướng giảm dần, từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Dự báo từ đêm ngày 30.10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía nam và dịch chuyển dần lên bắc Trung bộ.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm ngày 26 và sáng sớm ngày 27.10, các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa một số nơi trên 400 mm. Đặc biệt, khu vực Bạch Mã (Huế) mưa tới trên 700 mm trong 9 giờ.

Còn theo dữ liệu trên ứng dụng đo mưa chuyên dùng (Vrain), tại đỉnh Bạch Mã (xã Phú Lộc) có lượng mưa lên tới trên 1,71 m, tính từ 19 giờ ngày 26.10 đến 19 giờ ngày 27.10.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập theo cấp báo động.

Các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương chỉ đạo vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện bảo đảm khoa học, an toàn cho công trình và góp phần giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

Căn cứ diễn biến mưa lũ, các địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học, có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại vùng bị ngập lụt, bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch trong những ngày mưa lũ.