Thời sự

Khơi dòng, thoát lũ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/10/2025 20:37 GMT+7

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã huy động phương tiện khẩn trương xử lý khơi dòng, thoát lũ trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Chiều tối 27.10, thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan), đơn vị đã điều phối nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc túc trực dọc tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các điểm sạt lở phát sinh trong điều kiện mưa vẫn đang rất lớn.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, vị trí Km14 trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc địa phận xã Khe Tre, TP.Huế) những ngày qua ghi nhận lượng mưa rất lớn. Thống kê từ hệ thống đo mưa, từ ngày 26 - 27.10, lượng mưa tại khu vực xã Khe Tre khoảng 1.300 mm.

Cận cảnh nước lũ cuồn cuộn tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.10, nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan tại Km 14. Cùng với đó, nước từ sườn đồi đổ xuống mạnh gây ngập cục bộ và sạt lở rải rác tại một số vị trí dọc tuyến.

Qua kiểm tra, ban quản lý phát hiện lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống, kèm theo cây cối chảy đến cầu Vực Tròn (đoạn Km 14) thì ứ lại, hệ thống thoát nước chưa khơi thông kịp thời dẫn đến tình trạng nước tràn qua đường cục bộ.

Ngay sau đó, đơn vị đã cùng các nhà thầu thi công mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan phối hợp địa phương thu dọn cây cối. Đến chiều 27.10, vị trí này không còn ngập nữa.

Khơi dòng, thoát lũ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 1.

Lực lượng đơn vị thi công cùng máy móc túc trực trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan sẵn sàng khắc phục sạt lở, thoát lũ

ẢNH: HOÀNG SƠN

Liên quan đến hiện tượng nứt mặt đường tại Km 50 thuộc cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng), ban quản lý cho hay đã khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông, bố trí người trực hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Đơn vị cũng phối hợp Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cùng các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra cả tuyến cao tốc và tuyến ĐT601. Bước đầu xác định sự cố này liên quan đến tình trạng sạt lở, xói hàm ếch tuyến ĐT601 nằm sát nền cao tốc.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết thêm, sắp tới các bên sẽ bàn phương án khắc phục kịp thời sự cố tại 2 tuyến đường này. Tại các điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đơn vị đang tập trung công tác đảm bảo an toàn giao thông, khi ngớt mưa sẽ chỉ đạo đơn vị thi công dọn đất đá sạt lở, lên phương án khắc phục bền vững.

