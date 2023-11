Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở ĐT 601 đoạn qua đèo La Ngà

Theo thống kê, từ rạng sáng 13.11, tại địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại xã Hòa Bắc ghi nhận lượng mưa 236,2 mm. Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, ngày và đêm 13.11 tại TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu ở H.Hòa Vang, Q.Liên Chiểu, Q.Thanh Khê, Q.Hải Châu.