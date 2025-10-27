Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Sạt lở tỉnh lộ 601 uy hiếp cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Huy Đạt
Huy Đạt
27/10/2025 10:55 GMT+7

Mưa lớn gây sạt lở tuyến ĐT601 khiến mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên cạnh đó xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét, uy hiếp an toàn công trình.

Sáng nay (27.10), tại Km 50 trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc địa phận P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) xảy ra sự cố nứt mặt đường, vết nứt rộng khoảng 2 cm, kéo dài hàng chục mét dọc mặt đường nhựa. 

Theo ghi nhận, phía taluy âm của cao tốc La Sơn - Hòa Liên là tỉnh lộ 601 (ĐT601), còn taluy âm của ĐT601 nằm sát bờ sông Cu Đê. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, chảy xiết làm sạt lở nghiêm trọng taluy âm tuyến ĐT601, khiến mặt đường của DDT601 nghiêng về phía lòng sông.

Sạt lở ĐT601 đe dọa cao tốc La Sơn - hòa Liên sau Mưa lớn - Ảnh 1.

Hiện trường ĐT601 bị sạt lở, đất đá trượt xuống sông, uy hiếp cao tốc La Sơn - Hòa Liên

ẢNH: Đ.X

Việc ĐT601 sạt lở đã gây ra vết nứt 2 cm kéo dài hàng chục mét trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đe dọa an toàn công trình cao tốc.

Sạt lở ĐT601 đe dọa cao tốc La Sơn - hòa Liên sau Mưa lớn - Ảnh 2.
Sạt lở ĐT601 đe dọa cao tốc La Sơn - hòa Liên sau Mưa lớn - Ảnh 3.
Sạt lở ĐT601 đe dọa cao tốc La Sơn - hòa Liên sau Mưa lớn - Ảnh 4.

Mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét sau mưa lớn kéo dài

Ban điều hành dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết đang theo dõi sát diễn biến sạt lở để có phương án xử lý kịp thời, tránh lan rộng, ảnh hưởng đến nền đường và kết cấu cầu cống khu vực.

Trước đó, tối 26.10, chính quyền P.Hải Vân đã tổ chức di dời khẩn hơn 50 hộ dân tại khu vực Tà Lang, Nam Yên, Lộc Mỹ, Trường Định và An Định (những nơi đang bị ngập sâu, sạt lở và chia cắt) đến nơi trú tránh an toàn.

Sạt lở ĐT601 đe dọa cao tốc La Sơn - hòa Liên sau Mưa lớn - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng P.Hải Vân giăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn

ẢNH: Đ.X

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND P.Hải Vân, cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ và việc đập dâng Nam Mỹ xả nước, nguy cơ ngập úng và sạt lở vẫn rất cao. “Chính quyền đã bố trí lực lượng công an, quân sự, dân phòng và các tổ dân phố túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân; đồng thời vận động các hộ ở khu vực nguy hiểm tiếp tục di dời theo phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt”, ông Dũng nói.

UBND P.Hải Vân cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi lại tại các khu vực sạt lở. Lực lượng chức năng giăng dây, cắm biển cảnh báo ở những tuyến đường bị chia cắt, ngập nước nhằm cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm


Tin liên quan

Lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Mưa lớn khiến lũ từ đầu nguồn đổ về, tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận xã Khe Tre (TP.Huế) khiến giao thông chia cắt.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc la sơn - hòa liên Đà Nẵng Sạt lở sạt lở cao tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận