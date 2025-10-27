Đà Nẵng: Sạt lở tỉnh lộ 601 uy hiếp cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Sáng nay (27.10), tại Km 50 trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc địa phận P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) xảy ra sự cố nứt mặt đường, vết nứt rộng khoảng 2 cm, kéo dài hàng chục mét dọc mặt đường nhựa.

Theo ghi nhận, phía taluy âm của cao tốc La Sơn - Hòa Liên là tỉnh lộ 601 (ĐT601), còn taluy âm của ĐT601 nằm sát bờ sông Cu Đê. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, chảy xiết làm sạt lở nghiêm trọng taluy âm tuyến ĐT601, khiến mặt đường của DDT601 nghiêng về phía lòng sông.

Hiện trường ĐT601 bị sạt lở, đất đá trượt xuống sông, uy hiếp cao tốc La Sơn - Hòa Liên ẢNH: Đ.X

Việc ĐT601 sạt lở đã gây ra vết nứt 2 cm kéo dài hàng chục mét trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đe dọa an toàn công trình cao tốc.

Mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét sau mưa lớn kéo dài

Ban điều hành dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết đang theo dõi sát diễn biến sạt lở để có phương án xử lý kịp thời, tránh lan rộng, ảnh hưởng đến nền đường và kết cấu cầu cống khu vực.

Trước đó, tối 26.10, chính quyền P.Hải Vân đã tổ chức di dời khẩn hơn 50 hộ dân tại khu vực Tà Lang, Nam Yên, Lộc Mỹ, Trường Định và An Định (những nơi đang bị ngập sâu, sạt lở và chia cắt) đến nơi trú tránh an toàn.

Lực lượng chức năng P.Hải Vân giăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn ẢNH: Đ.X

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND P.Hải Vân, cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ và việc đập dâng Nam Mỹ xả nước, nguy cơ ngập úng và sạt lở vẫn rất cao. “Chính quyền đã bố trí lực lượng công an, quân sự, dân phòng và các tổ dân phố túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân; đồng thời vận động các hộ ở khu vực nguy hiểm tiếp tục di dời theo phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt”, ông Dũng nói.

UBND P.Hải Vân cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi lại tại các khu vực sạt lở. Lực lượng chức năng giăng dây, cắm biển cảnh báo ở những tuyến đường bị chia cắt, ngập nước nhằm cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.



