Kinh tế Chính sách - Phát triển

Công trường mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên bước vào thi đua 30 ngày

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
04/10/2025 16:31 GMT+7

Các nhà thầu cùng ký cam kết thi đua '30 ngày đêm vượt nắng thắng mưa' với quyết tâm đưa dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên về đích đúng tiến độ.

Ngày 4.10, Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP.Huế - TP.Đà Nẵng) đã ký cam kết thi đua "30 ngày đêm vượt nắng thắng mưa" với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, đợt thi đua diễn ra từ ngày 1.10 đến 31.10 với mục tiêu đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Lãnh đạo các đơn vị sẽ thường xuyên có mặt tại công trường, trực tiếp điều hành, khắc phục khó khăn, tăng ca sản xuất, đồng thời kiểm điểm tiến độ hằng ngày theo bản tiến độ chi tiết đã đăng ký.

Công trường mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên bước vào thi đua 30 ngày- Ảnh 1.

Trong 30 ngày, tại nhiều hạng mục cầu, nền đường trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ được tập trung thi công

ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong thời gian này, các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục cầu, nền và mặt đường… Đây là những phần việc quan trọng để sớm hoàn thiện toàn tuyến.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phát động đợt thi đua 90 ngày đêm (từ tháng 6 đến tháng 9.2025) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công cho dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Kết quả, sau 3 tháng thi đua, sản lượng thi công đạt hơn 960 tỉ đồng, trong đó nhiều nhà thầu như Dacinco, Công ty 525, Công ty Biển Đông... vượt tiến độ đề ra.

Công trường mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên bước vào thi đua 30 ngày- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ trì lễ ký kết thi đua tiến độ trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

ẢNH: HOÀNG SƠN

Đánh giá tại buổi lễ ký cam kết, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong đợt thi đua vừa qua; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân duy trì tinh thần quyết liệt, đồng loạt thi công trên mọi mũi, kiểm soát tốt chất lượng để đưa cao tốc La Sơn - Hòa Liên cán đích đúng hẹn.

Đó khẳng định của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại buổi kiểm hiện trường xử lý điểm sụt trượt tại Km 25 và công tác vận hành tại hầm Mũi Trâu trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên vào chiều 14.4.

cao tốc la sơn - hòa liên Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Cao tốc La Sơn cao tốc vượt tiến độ
