Công trường mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên bước vào thi đua 30 ngày

Ngày 4.10, Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP.Huế - TP.Đà Nẵng) đã ký cam kết thi đua "30 ngày đêm vượt nắng thắng mưa" với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, đợt thi đua diễn ra từ ngày 1.10 đến 31.10 với mục tiêu đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Lãnh đạo các đơn vị sẽ thường xuyên có mặt tại công trường, trực tiếp điều hành, khắc phục khó khăn, tăng ca sản xuất, đồng thời kiểm điểm tiến độ hằng ngày theo bản tiến độ chi tiết đã đăng ký.

Trong 30 ngày, tại nhiều hạng mục cầu, nền đường trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ được tập trung thi công ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong thời gian này, các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục cầu, nền và mặt đường… Đây là những phần việc quan trọng để sớm hoàn thiện toàn tuyến.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phát động đợt thi đua 90 ngày đêm (từ tháng 6 đến tháng 9.2025) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công cho dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Kết quả, sau 3 tháng thi đua, sản lượng thi công đạt hơn 960 tỉ đồng, trong đó nhiều nhà thầu như Dacinco, Công ty 525, Công ty Biển Đông... vượt tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ trì lễ ký kết thi đua tiến độ trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên ẢNH: HOÀNG SƠN

Đánh giá tại buổi lễ ký cam kết, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong đợt thi đua vừa qua; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân duy trì tinh thần quyết liệt, đồng loạt thi công trên mọi mũi, kiểm soát tốt chất lượng để đưa cao tốc La Sơn - Hòa Liên cán đích đúng hẹn.