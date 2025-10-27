Đà Nẵng: Công an băng qua dòng nước xiết, đưa sản phụ đến bệnh viện

Chiều 27.10, giữa lúc mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) ngập sâu, chia cắt, lực lượng Công an xã đã kịp thời hỗ trợ, đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Công an xã Hà Nha đưa sản phụ vượt dòng nước lũ ra khỏi khu vực ngập sâu ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Hà Nha nhận tin báo tại thôn Đông Lâm có sản phụ chuẩn bị sinh nhưng tuyến đường bị ngập sâu, phương tiện không thể qua lại.

Ngay lập tức, Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Ban nhân dân thôn và người dân dùng phương tiện chuyên dụng, ca nô tiếp cận khu vực bị chia cắt. Bất chấp mưa lớn, nước lũ chảy xiết, lực lượng công an đã khẩn trương đưa sản phụ ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó chuyển bằng xe chuyên dụng đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (TP.Đà Nẵng) an toàn.

Lực lượng Công an xã Hà Nha hỗ trợ đưa sản phụ lên xe chuyên dụng để đến bệnh viện ẢNH: Đ..X

Chia sẻ với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an xã Hà Nha cho biết những ngày qua mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, lực lượng Công an xã luôn túc trực 24/24 để hỗ trợ, ứng cứu người dân trong mọi tình huống khẩn cấp.

“Khi nhận được tin báo về sản phụ chuyển dạ trong vùng bị chia cắt, lực lượng Công an xã lập tức lên đường, mang theo áo phao, dây cứu sinh và phương tiện chuyên dụng để tiếp cận. Lúc đó nước chảy xiết, nhưng ai cũng chỉ nghĩ phải đưa mẹ con sản phụ ra an toàn càng sớm càng tốt”, lãnh đạo Công an xã Hà Nha chia sẻ.

Hành động kịp thời của Công an xã Hà Nha không chỉ giúp sản phụ “vượt cạn” an toàn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân luôn sẵn sàng vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

