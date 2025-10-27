Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Công an băng qua dòng nước xiết, đưa sản phụ đến bệnh viện

Huy Đạt
Huy Đạt
27/10/2025 19:38 GMT+7

Giữa mưa lũ chia cắt, Công an xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) băng qua dòng nước xiết, kịp thời đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Chiều 27.10, giữa lúc mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) ngập sâu, chia cắt, lực lượng Công an xã đã kịp thời hỗ trợ, đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Đà Nẵng: Công an xã băng lũ cứu sản phụ giữa dòng nước xiết - Ảnh 1.

Công an xã Hà Nha đưa sản phụ vượt dòng nước lũ ra khỏi khu vực ngập sâu

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Hà Nha nhận tin báo tại thôn Đông Lâm có sản phụ chuẩn bị sinh nhưng tuyến đường bị ngập sâu, phương tiện không thể qua lại. 

Ngay lập tức, Công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Ban nhân dân thôn và người dân dùng phương tiện chuyên dụng, ca nô tiếp cận khu vực bị chia cắt. Bất chấp mưa lớn, nước lũ chảy xiết, lực lượng công an đã khẩn trương đưa sản phụ ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó chuyển bằng xe chuyên dụng đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (TP.Đà Nẵng) an toàn.

Đà Nẵng: Công an xã băng lũ cứu sản phụ giữa dòng nước xiết - Ảnh 2.

Lực lượng Công an xã Hà Nha hỗ trợ đưa sản phụ lên xe chuyên dụng để đến bệnh viện

ẢNH: Đ..X

Chia sẻ với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an xã Hà Nha cho biết những ngày qua mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, lực lượng Công an xã luôn túc trực 24/24 để hỗ trợ, ứng cứu người dân trong mọi tình huống khẩn cấp. 

“Khi nhận được tin báo về sản phụ chuyển dạ trong vùng bị chia cắt, lực lượng Công an xã lập tức lên đường, mang theo áo phao, dây cứu sinh và phương tiện chuyên dụng để tiếp cận. Lúc đó nước chảy xiết, nhưng ai cũng chỉ nghĩ phải đưa mẹ con sản phụ ra an toàn càng sớm càng tốt”, lãnh đạo Công an xã Hà Nha chia sẻ. 

Hành động kịp thời của Công an xã Hà Nha không chỉ giúp sản phụ “vượt cạn” an toàn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân luôn sẵn sàng vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Sạt lở vùi lấp xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc

Đà Nẵng: Sạt lở vùi lấp xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc

Một xe tải chuyên cung cấp thực phẩm cho xã vùng cao Phước Thành (TP.Đà Nẵng) bất ngờ bị khối lượng lớn đất đá vùi lấp khi đi qua đoạn đường sạt lở. Tài xế may mắn kịp thoát ra ngoài, thoát chết trong gang tấc.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng ngập sâu Sản phụ Công an xã Hà Nha bệnh viện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận