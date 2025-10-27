Đà Nẵng: Xót xa cảnh người dân khiêng quan tài vượt lũ dữ đi an táng

Chiều tối nay (27.10), một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hơn 10 người mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm, nón lá đang cố gắng di chuyển quan tài để vượt qua một con suối dữ ở xã vùng cao Đà Nẵng.

Con suối với dòng nước lũ đục ngầu, chảy xiết và sâu đến ngang bụng khiến mỗi bước đi của họ trở nên vô cùng nguy hiểm và vất vả. Nhóm người trong clip phải dùng gậy để dò đường và giữ thăng bằng.

Nhiều người nỗ lực vượt lũ dữ đưa quan tài đi an táng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Có những khoảnh khắc dòng nước xiết mạnh suýt làm quan tài nghiêng ngả. Họ kiên cường bước từng bước một, bất chấp dòng nước dữ.

Hình ảnh này được xác định ghi nhận ở thôn 5, xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng (trước đây thuộc xã Trà Bui, H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Đoạn clip này sau đó được rất nhiều trang mạng chia sẻ, hầu hết đều bày tỏ sự xót thương với sự khổ cực của người dân miền núi khi mưa lũ ập đến và chia buồn cùng gia đình người đã mất.

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, xác nhận đoạn clip được quay trên địa bàn xã vào chiều nay 27.10. Người mất là bà Đ., một người dân thôn 5, xã Trà Đốc.

Theo ông Hưng, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số, người qua đời là phải đưa thi thể đi chôn liền. Tuy nhiên, do mưa lũ phức tạp, gia đình đã để quan tài ở nhà đã 3 ngày. Chiều nay (27.10), khi trời tạm tạnh mưa, người dân khiêng quan tài qua bên kia bờ suối để đem vào rừng chôn cất.

Xót xa cảnh nhiều người gồng mình khiêng quan tài vượt lũ dữ đi an táng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Hưng, mưa lũ kéo dài 3 ngày qua khiến nước suối dâng cao và chảy xiết nhưng gia đình không thể giữ thi thể lâu hơn, phần vì hiện nay điều kiện thời tiết cực đoan nên buộc lòng phải tổ chức an táng.

"Nhờ sự hỗ trợ hết lòng của người thân và bà con xóm làng, cuối cùng việc an táng cho cụ bà đã được hoàn tất dù trải qua muôn vàn khó khăn. Không có sự cố nào xảy ra trong quá trình đưa tang", ông Hưng thông tin.

Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cũng cho hay, mưa lớn kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đưa tang mà còn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, 2 ngôi nhà dân bị sập. Xã đã khẩn trương di dời 141 hộ với hơn 600 nhân khẩu tại các vị trí nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.