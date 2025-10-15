Huấn luyện viên cầu hôn học viên trên sân pickleball gây sốt mạng xã hội

Cầu hôn trên sân pickleball

Theo đó, hai nhân vật của màn cầu hôn đầy tình cảm này là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sự (29 tuổi) và Trần Thị Mỹ Diệu (24 tuổi), cùng ngụ ở tỉnh Gia Lai. Cả hai đang công tác tại một trường thuộc Hệ thống giáo dục Pathway School ở TP.HCM.

Cụ thể, khi đang hướng dẫn cho Diệu tập cú drive trong pickleball, sau hai lần đưa bóng, thì tới lần thứ ba, Sự lấy nhẫn để cầu hôn. Sự quỳ một bên gối, bày tỏ: "Chúng mình bên nhau cũng 7 năm rồi, đã cùng trải qua bao khó khăn. Em đồng ý làm vợ anh nhé?". Trong niềm hạnh phúc, Sự đeo nhẫn vào tay Diệu khi nhận được cái gật đầu từ bạn gái.

Màn cầu hôn ở sân pickleball ẢNH: CHỤP TỪ VIDEO

Sự cho biết đã ấp ủ màn cầu hôn này suốt 2 tháng trước, vì cả hai đã yêu nhau một thời gian lâu và tình cảm ngày càng khắng khít.

"Sở dĩ chọn sân pickleball làm "sân khấu" để cầu hôn vì đây là môn thể thao mà cả hai chúng tôi đều yêu thích. Tôi làm huấn luyện viên dạy pickleball, đam mê môn này. Còn người yêu cũng muốn học và chơi pickleball. Nên sân pickleball là địa điểm hợp lý để trao nhẫn", Sự chia sẻ.

Sự có niềm đam mê với môn pickleball ẢNH: THANH NAM

Sự cũng kể, trước ngày cầu hôn, anh đã cố gắng hành xử bình thường. Trước giây phút quỳ gối trao nhẫn, anh cũng là một huấn luyện viên chỉn chu trong từng hướng dẫn như những buổi học trước. "Vì để bạn gái không nghi ngờ gì cả", Sự cho hay.

Theo Sự, dù yêu nhau lâu, đã từng bàn về chuyện kết hôn và gia đình hai bên cũng đã trao đổi, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp khi chờ đợi lời đồng ý từ bạn gái.

Còn Diệu kể có chút hoảng hồn nhìn chiếc nhẫn khi huấn luyện viên, cũng là người yêu, lấy ra từ túi đựng bóng. Nhưng trong tích tắc đã gật đầu đồng ý. Diệu nói vui và xúc động với màn cầu hôn này.

Diệu và Sự cùng yêu thích môn pickleball, cùng công tác tại một trường học và sắp về một nhà ẢNH: NVCC

Dân mạng chúc cả hai ngày càng nâng trình pickleball và yêu nhau mãi

Sự cho hay từng theo học chuyên ngành tennis tại Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Và hiện nay, bên cạnh việc giảng dạy, anh còn nhận thêm công việc huấn luyện pickleball cũng như thỉnh thoảng thi đấu ở một số giải. Nhờ chuyên môn thể thao và khả năng chơi pickleball hay, hàng ngày anh nhận được nhiều đề nghị dạy pickleball.

"Người yêu chơi pickleball từ khi được tôi giới thiệu và nhanh chóng tiến bộ theo từng ngày", Sự kể và cho biết thêm: "Người yêu là một trong những học viên "khó tính" nhất mà tôi từng hướng dẫn. Tôi không thể giữ thái độ nghiêm khắc như với học viên khác vì có thể bị người yêu"giận ngược", nên phải mềm mỏng, kiên nhẫn".

Cặp đôi đã có 7 năm yêu nhau ẢNH: NVCC

Còn trên mạng xã hội, anh chàng này là một người thường xuyên trao gửi lời thương cho người yêu bằng những câu dễ thương như: "Tình mình như đôi uyên ương người ơi, em là tiên nữ trong đời, mình nguyện ước sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời", "Đi Phan Thiết để tình cảm thêm thắm thiết", "Bình yên không phải là nơi nào xa xôi, mà là khi đứng cạnh nhau ngắm núi rừng, mây trời và hít thở cái không khí trong lành chill chill như vậy là hạnh phúc rồi"…

Theo Diệu, cả hai đã quen nhau từ 7 năm trước. "Chúng tôi sống tại một xã ở tỉnh Gia Lai, nhưng khi ấy chưa biết nhau. Anh ấy bất ngờ kết bạn Facebook và gửi lời chúc sinh nhật. Đến vài ngày sau tôi mới nhắn lại lời cảm ơn. Và từ khoảnh khắc đó, tình cảm nảy sinh và yêu nhau đến hôm nay, được trao nhẫn cầu hôn", Diệu kể.

Chia sẻ của cặp đôi nhân vật chính trong màn cầu hôn ở sân pickleball là sẽ dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 30.10. Hiện tại, dưới video của màn cầu hôn dễ thương này được dân mạng chúc cả hai hạnh phúc, ngày càng nâng trình pickleball cũng như yêu nhau mãi…

Màn cầu hôn ở sân pickleball thu hút sự chú ý của dân mạng



