Truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ quy tập tại phường Quảng Trị

Sáng 22.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị.

34 hài cốt liệt sĩ quy tập tại phường Quảng Trị được tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị

Tham dự buổi lễ có thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - xã hội thuộc Tổng cục Chính trị; đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4; ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cùng đại diện lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh Quảng Trị; đại diện Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - xã hội thuộc Tổng cục Chính trị; Bí thư tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng đại diện các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Quảng Trị viếng anh linh 34 anh hùng liệt sĩ

Từ ngày 14.9 - 16.10, sau khi tiếp nhận tin báo của đơn vị thi công tu bổ, tôn tạo di tích, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành tổ chức tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị. Trong số 34 hài cốt, có 32 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Thành cổ Quảng Trị và 2 hài cốt liệt sĩ tại Trường Bồ Đề.

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại hai di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị luôn coi công tác “đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm thiêng liêng và là mệnh lệnh từ trái tim.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hán Duy Long - đại diện cho Ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo tham dự buổi lễ

"Chúng tôi hiểu rằng, dẫu đã nỗ lực hết lòng trong việc chăm sóc nghĩa trang, tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ, nhưng mọi việc làm của chúng ta hôm nay vẫn không thể sánh với sự hy sinh vô bờ bến của các anh. Mỗi ngọn nến thắp lên, mỗi nén hương dâng tặng là tấm lòng thành kính, là niềm biết ơn vô hạn mà thế hệ hôm nay gửi đến thế hệ đã đi trước", ông Tiến nói.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng

Đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, tổ chức lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị rải hoa và dâng hương các phần mộ liệt sĩ sau lễ an táng

Trước đó, vào chiều 21.10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp UBND phường Quảng Trị, Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và các lực lượng liên quan tổ chức lễ đưa 34 hài cốt liệt sĩ đang quàn và hương khói tại Nhà tiếp đón Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị về Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị.