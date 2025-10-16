Tu bổ, tôn tạo di tích Thành Cổ Quảng Trị, phát hiện 32 hài cốt liệt sĩ

Ngày 16.10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị do đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu, đã đến thắp hương viếng các hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh quy tập tại phường Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sĩ đang được quản tại Nhà tiếp đón Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Từ ngày 14.9 đến 16.10, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, đơn vị thi công phát hiện nhiều di vật của bộ đội. Chính quyền địa phương sau đó đã báo cáo UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh để tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Kết quả, Đội 584 đã quy tập được 32 hài cốt liệt sĩ trong khu vực Thành Cổ và 2 hài cốt tại khuôn viên di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, P.Quảng Trị). Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt như mũ cối, xẻng bộ binh, hộp tiếp đạn AK...

Hiện toàn bộ 34 hài cốt liệt sĩ được quàn tại Nhà tiếp đón Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, nơi Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức hương khói, bảo quản chu đáo.

Việc khảo sát tìm kiếm các liệt sĩ trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị vẫn đang được tiếp tục ẢNH: THANH LỘC

Tại đây, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Tài Tình cũng đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội 584, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu đơn vị tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.